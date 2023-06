Quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune aux orages

La vigilance jaune aux orages se poursuit en Auvergne-Rhône-Alpes, mais est ramenée à quatre départements ce vendredi 30 juin. Des inondations sont également à prévoir dans l’Ain et l’Ardèche.

Attention aux orages ce vendredi 3à juin en Auvergne-Rhône-Alpes, où des perturbations sont encore attendues pendant la journée. En cours dans tous les départements jeudi, la vigilance jaune aux orages a été ramenée à quatre départements, la Haute-Savoie, la Savoie, la Drôme et l’Isère jusqu’à midi. Conséquences des intempéries, des inondations sont également attendues dans l’Ain et l’Ardèche et l’Ain, au moins jusqu’à 18 heures.

À Lyon et dans le Rhône, des averses orageuses sont encore attendues ce vendredi matin, mais la vigilance jaune a été levée ce matin.