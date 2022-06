Une partie de l'aéroport Lyon-Bron sera animée, du 9 au 11 juin, par l'incontournable salon de l'aéronautique France Air expo. Avec plus de 190 exposants et 60 nouveaux modèles cette édition s'annonce riche en découvertes.

France Air Expo, le rendez-vous annuel de l’industrie de l’aviation à l'aéroport de Lyon-Bron est un événement clé pour l’aviation générale et d’affaires en Europe. Le salon est l'’occasion de (re)découvrir les divers produits et services dédiés à l’aéronautique. Professionnels, pilotes, passionnés et amateurs se regroupent autour des stands des 190 exposants invités.

Lyon Capitale est allé faire un saut. "Je viens chaque année ! Ce salon c’est le seul moment où tout est regroupé, c’est donc une super occasion de faire le plein de nouveautés et de poser certaines questions techniques" explique un pilote amateur.

Un "salon de l’aviation" évoque souvent une présentation un peu "pédagogique" des avions et l'usage d’un vocabulaire aéronautique technique. A l’aéroport de Lyon-Bron, ne soyez pas surpris de voir la marine, des associations humanitaires, la police, ou encore des élèves qui profitent de de l’événement pour passer leur brevet d’initiation aéronautique, se côtoyer. Axé sur l’aviation du futur et sur la présentation d’associations, France Air Expo accueille, durant trois jours, de nombreux acteurs afin d’échanger avec les visiteurs.

"L’électrique, c’est dans l’air !"

Jean-Luc Charron, président de la Fédération Française Aéronautique

Une édition axée sur l’électrique

Au sein des 60 nouveaux avions présentés cette année, ce sont les moteurs électriques qui ont le vent en poupe. Les visiteurs ne cache pas leur euphorie face à ces tous nouveaux modèles "C’est très important que ces innovations techniques soit exposées, cela nous permet de les voir physiquement et de prendre conscience des différentes évolutions."

La volonté de se tourner vers des énergies davantage renouvelable a poussé le secteur aérien à innover. Moins bruyant et plus respectueux envers l’écologie, l’électrique est considéré comme l’avenir de l’aéronautique.

Svelte, nacré et aérien, VELIS Electro est le tout premier avion 100% électrique certifié en service. Loin d’être le plus impressionnant, il fait pourtant son effet, les visiteurs curieux se regroupant autour de son fuselage. Une quinzaine d’avions comme celui-c sont mis à disposition en location par la société Green Aerolease. Une de ses membres, Léa Perret, rappelle l’importance de participer à ce salon "L’électrique est l’avenir de l’aviation c’est donc important de se montrer afin d’essayer de toucher un maximum de personnes."

A l’entrée du salon, deux sociétés comptent bien, elles-aussi, s’imposer dans le secteur de l’électrique. "Nous aidons à la transition écologique dans l’aviation", assure l’ingénieur système et CVE de la société Voltaero. Avec son design futuriste, cet avion hybride, qui sera certifié pour la première fois fin 2024, a vocation à être ensuite mis à disposition du grand public.

Ressemblant étrangement à un hélicoptère, l’eVTOL est le nouveau bijou électrique de la la société EAC (Electrique Aircraft Concept).

Présenté pour la première fois sous sa forme finale, la société compte bien trouver, grâce au salon, ses derniers investisseurs "afin de finaliser et de commencer à commercialiser le projet", comme l’affirme l’un des exposants.

Voler au secours des plus démunis

Transport d’organes, acheminement de personnels médicaux, accompagnement d’enfants malade, secours lors de catastrophe... L’aviation apparait également comme essentiel du point de vue humanitaire. De nombreuses association sont ainsi présentes à France Air Expo afin d’expliquer en quoi consiste leurs missions.

Existant depuis 40 ans, "Aviations Sans Frontières" agit au niveau international et national en venant en aide aux personnes dans le besoin. Evacuations sanitaires dans des régions enclavées, transport de produits et de matériels de premières nécessité, baptême de l’air d’enfants en situation de handicap... Les actions humanitaires réalisées par cette ONG sont multiples. Implanté tout fraîchement à Lyon, France Air Expo est l’occasion rêvée de se faire connaitre et de trouver de nouveaux bénévoles.

La MAF (Mission Aviation Fellowship) apporte quant à elle "aide, espoir et guérissons" aux peuples vivant dans des accès et des régions difficile d’accès.

Répondant présent depuis plusieurs années, l’un des bénévoles de l’association assure que "le salon est une réelle occasion de nouer des liens, établir des contacts et pourquoi pas récolter des fonds privés".

Samedi midi, France Air Expo accueillera Michel Drucker. Soutenant le projet Atlantic Air Tour, le célèbre présentateur a accepté la fonction de commandant pour les derniers kilomètres de ce trajet en faveur de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Celle-ci offre la possibilité à des enfants souffrant de malformations cardiaques de venir en France afin d’être opérés lorsqu’ils ne peuvent l’être dans leur pays d’origine.