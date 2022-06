La 109e édition du Tour de France s’élance ce jeudi de Copenhague au Danemark pour trois semaines de course à travers la France. Une nouvelle fois le peloton ne traversera pas Lyon, en revanche les coureurs passeront au sud de la Métropole le 15 juillet.

Le Tour de France qui s’élance ce jeudi 30 juin de Copenhague au Danemark ne passera pas par Lyon, la chose est actée depuis de longs mois. Pour autant cela ne veut pas dire que les Lyonnais ne pourront pas voir passer les coureurs du peloton, il faudra seulement se rendre une trentaine de kilomètres au sud de Lyon.

Le vendredi 15 juillet, à l’occasion de la 13e étape, qui s’élance de Le Bourg d’Oisans (Isère), la caravane du tour et ses athlètes passeront dans le sud du Rhône par Vienne et Saint-Romain-en-Gal notamment. Les premiers coureurs sont attendus à Vienne entre 16 heures et 16h30 selon leur vitesse. Entre 16h30 et 17 heures ils devraient ensuite arriver sur la côte de Saint-Romain-en-Gal, l’une des difficultés du jour, classée en col de 3e catégorie. Sans doute l’endroit le plus propice pour voir passer les coureurs à une vitesse réduite. Le peloton filera après en direction de Saint-Étienne, lieu de l’arrivée de cette étape, en traversant le massif du Pilat, Rive-de-Gier et Saint-Chamond.

La plus spectaculaire près de Lyon

La veille de cette étape, le 14 juillet, les amoureux du Tour de France amateurs de grands spectacles pourront prendre la direction de l’Isère et de l’Alpes d’Huez. Les coureurs sont attendus sur les coups de 18 heures dans cette montée mythique du Tour, après être notamment passés par les cols de la Croix de Fer, du Télégraphe, du Lautaret et du Galibier. Un sacré morceau et une belle promesse de spectacle à quelques heures de Lyon.