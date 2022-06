Entre 2019 et 2020, une vingtaine de vols avaient été commis à Lyon par un homme se faisant passer pour un électricien. Le voleur a finalement été retrouvé en prison.

Entre le 14 octobre 2019 et le 23 novembre 2020, 21 vols avaient été commis à Lyon par un homme utilisant un mode opératoire bien particulier. En se faisant passer pour un électricien, le suspect rentrait chez ses victimes pour réparer des problèmes électriques et relever les compteurs, en profitant surtout pour voler des bijoux, de l’argent et des cartes bancaires.

Plusieurs plaintes avaient été déposées auprès des forces de l’ordre, mais le voleur restait introuvable. Les enquêteurs ont finalement retrouvé sa trace dans un centre pénitentiaire où il avait été incarcéré après son arrestation le 30 novembre 2020 pour des vols commis dans le 10e arrondissement de Paris.

Extrait de sa cellule le 28 juin, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés à Lyon lors de sa garde à vue. Il devait être présenté ce mercredi 29 juin devant le tribunal.