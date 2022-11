Le Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation propose depuis le 30 mars l'exposition Les enfants de la Résistance. Il ne reste que quelques jours pour la découvrir.

Les visiteurs ont jusqu'au 4 décembre pour aller voir l'exposition Les enfants de la Résistance, proposée par le Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation (CHRD). Mise en oeuvre en partenariat avec les Éditions Le Lombard et la Librairie La BD, cette exposition présente l'histoire de trois enfants durant la Seconde Guerre mondiale.

Connaître les réalités de la Seconde Guerre mondiale

À travers les aventures et les actions de François, Eusèbe et Lisa - héros des sept tomes de la BD intitulée Les enfants de la Résistance - l’exposition proposent de (re)découvrir les différentes réalités de la France occupée, les grandes étapes du conflit mondial et d’appréhender de manière concrète la propagande, la Résistance et la répression. Au fil du parcours, le visiteur voit ces trois enfants grandir, s'affirmer, se questionner et s’engager dans la Résistance avec l'intrépidité de la jeunesse et son courage.

Une exposition dès 8 ans

Après Spirou, Les enfants de la Résistance s'adresse également aux jeunes dès 8 ans et leurs familles. Elle s'appuie sur les collections du CHRD (valise émetteur-récepteur, cahier de chants, tracts de propagande, etc.) et sur des outils divers de médiation : jeu, témoignages, documentaire. Cette exposition célèbre également les 30 ans de l'ouverture du musée.

Exposition ouverte du mercredi au dimanche, de 10h à 18h (fermeture exceptionnelle vendredi 2 décembre). Tarifs : 6 à 8 €. Gratuit pour les -18 ans.

