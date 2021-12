Exposition au CHRD de Lyon : Spirou et la Seconde Guerre mondiale

En cette fin d’année, le CHRD (Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation) propose aux familles une exposition inédite de Spirou et la Seconde Guerre mondiale, inaugurant la sortie du tome 3 de la série L’Espoir malgré tout réalisé par l’auteur de bande dessinée Émile Bravo.

Depuis la création du Journal d’un ingénu jusqu’à L’Espoir malgré tout (parus aux éditions Dupuis), Émile Bravo raconte le quotidien d’un adolescent pendant la Seconde Guerre mondiale en Belgique qui, malgré le contexte tragique, veut continuer à vivre selon des valeurs altruistes, quitte à réaliser des actes héroïques.

Conçue comme un véritable roman avec humour, péripéties et faits historiques, la bande dessinée (et l’exposition) permet à Spirou d’être le témoin de cette période. Il veut tout comprendre : le contexte géopolitique, la haine antijuive, les poussées identitaires qui déteignent sur les enfants du quartier, la dénonciation, l’impuissance et la faillite d’institutions (politiques, juridiques, religieuses).

Il nous interroge ainsi sur la manière dont chacun d’entre nous aurait traversé cette tragédie : avec héroïsme, lâcheté, humanisme ou opportunisme… ? En croisant les croquis d’Émile Bravo avec des textes historiques et des objets de sa collection, le CHRD offre au public un dialogue sensible, vivant et ludique !

Spirou, par Émile Bravo, Une enfance sous l’Occupation – Jusqu’au 2 janvier 2022 au CHRD, Lyon 7e – chrd.lyon.fr