Manifestation sauvage à Lyon : l'acte 3 est annoncé

Après deux soirées de dégradations et de chahut dans les rues, l'acte 3 est annoncé. Une manifestation sauvage a été annoncée ce samedi 18 mars à 19h30.

Le rendez-vous est donné pour ce samedi 18 mars au soir. Un troisième acte de manifestation sauvage a été annoncé à Lyon. Les militants devraient se retrouver à 19h30 place Maréchal Lyauthey dans le 6e arrondissement de Lyon. C'est "Lyon Insurrection" qui l'annonce sur Twitter.

🏴 Lyon aux sauvages - Acte 3



- Allons chercher la bourgeoisie ! -



Ce samedi soir c’est l’acte 3 ! Retrouvons-nous dans les rues de Lyon pour crier notre rage et notre colère contre Macron, son 49.3 et ses réformes.



➡️ Manifestation à 19h30 place Maréchal Lyautey pic.twitter.com/mvGKRcklDJ — Lyon Insurrection (@LyonInsurrectio) March 18, 2023

La grogne contre la réforme des retraites et le déclenchement de l'article 49.3 continue. Les esprits s'échauffent. Bien que les manifestants aient été en plus petits nombre vendredi soir, la casse, elle, était bien présente. Des manifestations devraient aussi avoir lieu à Paris et dans les grandes villes de France.

Suite aux nombreuses dégradations survenues jeudi 16 et vendredi 17 mars, la préfecture a interdit toute manifestation dans plusieurs zones de la Presqu'île ainsi que devant la préfecture. Le lieu de rassemblement se trouve entre les deux, reste a savoir quel chemin empruntera le cortège. Mairie du 6e ? Préfecture ? Pentes de la Croix-Rousse ?