Gouvernement Barnier : les Écologistes y voient "une victoire" du "marionnettiste" Wauquiez

Le groupe Les Écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes tance la composition du gouvernement de Michel Barnier.

Quelques jours après l'officialisation de la composition du gouvernement de Michel Barnier, dont sept ministres sont élus à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe Les Écologistes considère que ces derniers "ne doivent leurs désignations qu'à un marchandage entre la droite et les macronistes bien décidés à ignorer les résultats des dernières élections".

"L'orientation idéologique de droite du pouvoir macroniste est enfin assumée"

Les élus verts voient dans ce gouvernement "une vraie victoire" pour le "marionnettiste" Laurent Wauquiez qui a pu "placer ses pions". "Vexé de ne pas avoir obtenu l'Intérieur qu'il voit comme un tremplin efficace pour 2027, il préfère refuser le ministère de l'Économie et continuer à tirer les ficelles dans l'ombre".

Le co-président du groupe, Maxime Mayer attaque ainsi Nicolas Daragon, "actuel maire de Valence, vice-président aux finances de la Région, président de sa communauté d'agglomération et désormais ministre délégué en charge de la sécurité du quotidien", qu'il qualifie de "cumulard" et déplore qu'il ne quitte pas sa fonction de maire.

Pour Cécile Michel, co-présidente du groupe écologiste, "il y a bel et bien eu une clarification, l'orientation idéologique de droite du pouvoir macroniste est enfin assumée, la fausse promesse initiale du dépassement des clivages est définitivement enterrée".

Pour rappel, plusieurs personnalités politiques de la région ont fait leur entrée au gouvernement et notamment deux rhodaniens : le sénateur LR François-Noël Buffet aux Outre-mer et le député LR du Beaujolais, Alexandre Portier en tant que ministre délégué chargé de la Réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel.

