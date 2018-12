Les bouchons perturbent Lyon ce lundi matin

À Lyon, pas besoin de blocages de Gilets jaunes, la ville se paralyse toute seule. Le trafic est particulièrement perturbé ce lundi matin.

La circulation est particulièrement difficile ce lundi matin autour de Lyon et les Gilets jaunes n'y sont pour rien. Le périphérique nord en direction de Genève est particulièrement chargé et la voie rapide est neutralisée. Le passage du tunnel de Fourvière est également compliqué dans les deux sens, avec des bouchons qui se sont formés de chaque côté. A l'Est, l'A43 est également saturée en direction de Lyon. Enfin, la circulation est également difficile dans le centre-ville de Lyon sur certains secteurs comme les Cordeliers. Dans la mesure du possible, il est conseillé de se reporter sur les transports en commun ou les modes doux comme le vélo.