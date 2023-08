Les archives municipales de Lyon lancent une collecte autour du sport

Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les archives municipales de Lyon lancent un appel dans le secteur du sport pour récolter les archives.

Les archives municipales de Lyon font appel aux fédérations, clubs, athlètes, amateurs et supporters à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Afin de sauvegarder le patrimoine sportif de la ville, les Lyonnais sont invités à envoyer des documents en rapport avec sport à Lyon. À savoir, des documents originaux, de type photo argentique ou numérique pouvant être identifiées, des films, des affiches, foyers et autres documents de communication, des procès-verbaux de conseil d'administration et d'assemblées générales.

Aussi, à la demande du donateur, les documents envoyés peuvent entrer dans la mémoire collective. Le fonds sera transféré aux archives municipales de Lyon et sera inventorié afin d’informer le public de l’existence de ces archives.

Les Lyonnais pourront transmettre leurs documents soit sur le site des archives municipales, soit les déposer au siège situé au 1 place des archives (Lyon 2e). Tout document peut être envoyé avant les Jeux olympiques.