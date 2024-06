Les agents placiers sont en charge depuis le 1er janvier 2024 de la fermeture des marchés à Lyon. Ils dénoncent des conditions de travail déplorables et seront en grève ce mercredi 5 juin.

Conditions de travail "déplorables" et une sécurité qui se dégradent. Les agents placiers des marchés de la Ville de Lyon seront en grève ce mercredi 5 juin à l'appel de la CGT. Depuis le 1er janvier 2024 ces agents s'occupent de la fermeture des marchés et doivent faire respecter notamment le tri des déchets par les commerçants ambulants.

"Depuis des années, les agents placiers ont l'impression d'être délaissé et mis de côté par leur direction" explique la CGT dans son communiqué. Le syndicat dénonce plusieurs agressions ayant touché les agents ces derniers mois sur des marchés. "Ce dimanche 2 juin 2024, encore une autre agression. L’agent a été confronté à des propos extrêmement déplacés et offensants, nécessitant l'intervention de la police municipale pour que la situation ne s’envenime pas. Cet incident, qui s'accumule à de nombreux autres, souligne l'urgence de mesures de protection pour les placiers" détaille la CGT.

Ainsi, pour "soutenir leur collègue et pour alerter sur les conditions de travail déplorables", les agents placiers cesseront le travail ce mercredi. Ils réclament auprès de leur direction "du respect et de l'écoute", "de meilleures conditions de travail", "une meilleure sécurité sur les marchés" ainsi que "des sanctions plus réactives envers les commerçants agresseurs".