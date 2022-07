À la veille de l’Euro de Football Féminin 2022, la marque aux 3 bandes rassemble sa communauté Adidas Football Collective et convie pour la première fois le grand public à y assister ce week-end à Lyon.

Du 1er au 3 juillet, une nouvelle édition des AFC Dayz se tient à Lyon, au Groupama Stadium. Au programme: trois jours rythmés par des rencontres autour de la culture et du football. Un rendez-vous pensé pour valoriser le sport féminin.

Dans le cadre du mouvement Adidas Football Collective, la marque allemande ambitionne de faire tomber les barrières dans le monde du sport. Pour la première fois, Adidas rassemblera sa communauté et le grand public autour de son événement AFC Dayz, destiné à encourager une pratique du football plus inclusive et plus équitable.

Prises de parole et festivités autour du football

Durant ces 3 jours, plusieurs personnalités, athlètes, associations, dirigeants et sportives amatrices s’exprimeront sur les problématiques auxquelles les femmes sont confrontées et aborderont des solutions pour casser les codes.

Marie-Sophie Obama au rendez-vous

Plusieurs prises de parole sont au programme comme “Comment avons-nous le pouvoir de changer des vies grâce au football” ou encore “Comment saisir des opportunités dans un milieu où on ne nous attend pas ?”. Marie-Sophie Obama, ancienne joueuse professionnelle de basket et dirigeante du club féminin lyonnais sera au rendez-vous et abordera l’émergence de modèles féminins dans le sport.

Sont également attendus: des workshops thématiques avec des experts pour aider les associations à développer leurs projets, ainsi que de nombreuses autres activités autour du football. Envie de participer? Rendez-vous les 2 et 3 juillet au Groupama Stadium (10 Av. Simone Veil, 69150 Décines-Charpieu). Inscriptions en ligne recommandées ici.