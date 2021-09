L’Élysée annonce la venue d’Emmanuel Macron à Lyon

Comme nous l’évoquions dimanche, le président de la République se déplacera à Lyon pendant deux jours, les 26 et 27 septembre, à l’occasion du Sirha.

Plus d’un an après sa dernière visite à Lyon, en juin 2020, le chef de l’État, Emmanuel Macron, se déplacera à Lyon le dimanche 26 et le lundi 27 septembre.

À cette occasion, il siégera au Dîner des Chefs, qui se tiendra dimanche soir au sein de la préfecture du Rhône, en marge du Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (Sirha). Le lendemain, Emmanuel Macron visitera le Sirha en amont de la cérémonie des Bocuse d’Or, comme nous le confirmait l'organisation dimanche. En vingt éditions, c’est la première fois que le salon lyonnais accueille un président de la République.

Une visite qui réjouit les chefs de Lyon

Dans le milieu de la gastronomie, le déplacement à Lyon du chef de l’État à cette occasion est loin de laisser indifférent, à entendre différents représentants du milieu. "Un président de la République au Bocuse d’Or, on attendait ça depuis longtemps", nous confiait ainsi dimanche Christophe Marguin, le président des Toques blanches lyonnaises. Et le Lyonnais Davy Tissot, le candidat français au prestigieux concours de cuisine du Bocuse d’Or, d’ajouter : "Il était temps. Cela montre que le président de la République s’intéresse à l’équipe de France du Bocuse d’or".

Le Président terminera son séjour dans la Capitale des Gaules par la cérémonie d’installation de l’académie de l’Organisation mondiale de la Santé, en présence du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

