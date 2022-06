Législatives à Lyon : le grand débat de la 3e circonscription

Cette semaine, Lyon Capitale vous propose une série de débats dans le cadre de la campagne des élections législatives. Ce mercredi, nous nous arrêtons dans la 3e circonscription du Rhône.

C’est l'une des circonscriptions les plus indécises du Rhône. Dans la 3e qui englobe une partie du 3e, du 7e et du 8e, Jean-Louis Touraine, le député sortant LREM, ne se représente pas. Le territoire est devenu un bastion des écologistes qui ont classé la 3e circonscription comme l’une des plus gagnables. Ils ont obtenu de la France insoumise de garder l’investiture pour leur candidate Marie-Charlotte Garin (Nupes). Le rapport de force issu des urnes au premier tour de l’élection présidentielle flèche un match entre l’écologiste et Sarah Peillon (Renaissance), la suppléante de Jean-Louis Touraine. Béatrce de Montille (LR), élue d’opposition à la Ville de Lyon, espère contrecarrer ce match annoncé.

Lyon Capitale les a réunis pour le grand débat de la 3e circonscription du Rhône. Pendant 30 minutes, elles ont échangé sur le pouvoir d’achat, la laïcité, la réforme des retraites, les fractures françaises ou encore l’euthanasie. Les candidates ont présenté une loi qu’elles défendraient si elles étaient élues le 19 juin au soir et se sont interpellées sur un sujet.

L'intégralité du débat est à retrouver ci-dessous.