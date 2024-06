Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Pour ces élections législatives, le Rhône a enregistré une participation à 57,1% à 17 heures, un chiffre très éloigné des 39,14% de 2022. Les résultats seront communiqués à 20 heures.

Les Français et les Rhodaniens ont répondu présents. La participation au premier tour des élections législatives a atteint 57,1% à 17 heures, contre moins de 39,14% en 2022. À l’échelle nationale, on estime que 59,39% des Français se sont rendus en bureau de vote ce dimanche. Il ne reste plus qu’à attendre les résultats, qui seront communiqués dans la soirée, à 20 heures.

Le taux de participation des autres départements de la région Auvergne Rhône-Alpes :

Ain : 63,86% (40,75% en 2022)

Allier : 57,95% (39,7% en 2022)

Ardèche : 65,01% (42,46% en 2022)

Cantal : 64,78% (48,45% en 2022)

Drôme : 58,52% (42,09% en 2022)

Haute-Loire : 65,9%

Haute-Savoie : 62,69% (36,08% en 2022)

Isère : 57,57% (36,95% en 2022)

Loire : 57,79% (42,05% en 2022)

Puy-de-Dôme : 61,58% (39,70% en 2022)

Savoie : 64,43% (39,89% en 2022)