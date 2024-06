Culture : Comment Choeur Tempose a conquis 5000 personnes en 24 heures

Ce week-end se déroulait la chorale gospel ''Choeur Tempose'' à l'Amphithéâtre 3000. 350 choristes amateurs se sont réunis et ont réussi, sous la direction de Zoélie Macaudière, à se produire devant 5 000 personnes. Lors des deux représentations, la foule a chanté et dansé avec les artistes.

''Restez prudents et gardez le sourire'' tels étaient les mots de Zoélie Macaudière à la fin de ses 2h de show, ponctués d'une standing ovation de l'Amphithéâtre 3000 à Cité Internationale. Pour la troisième année consécutive, la cheffe d'orchestre a réussi son pari en donnant remplissant deux fois la scène de l'Amphithéâtre 3000, soit environ 5000 personnes. Arborant un costume flashy qu'elle a confectionnée elle-même, elle a réussi à rassembler 350 choristes, 15 danseurs, 7 musiciens, 2 chorégraphes, son ami Thomas Rolin dans le rôle du pour un pianiste- coréalisateur et sa sœur dans le costume de la chanteuse lyrique, dans une troupe de gospel qui, effectivement, donne le sourire.

Cette année, le parti pris était de rajouter de la musique classique au gospel. "J'ai rencontré Zoélie grâce à la musique classique, et sa sœur fait du chant lyrique, donc ça nous a semblé comme une évidence. On a réussi a rajouté à cela des violons, des violoncelles. C'est la force du gospel qui peut s'accorder avec n'importe quel style de musique. Le gospel c'est la musique de l'espoir'' explique le pianiste Thomas Rolin.

Alternant les musiques entrainantes, mélancoliques et classiques, l'ambition de Zoélie Macaudière était de faire voyager son public, mais aussi ses choristes. ''On a un groupe très mixte, avec plein d'origines, de religions, d'histoires différentes et c'est ce qui fait le charme de ce chœur. On aborde le gospel de façon non cultuel en essayant de le démocratiser et le faire découvrir au grand public. On veut que le gospel soit plus qu'une musique issue de la religion, c'est une musique qui rassemble. Aujourd'hui on était juste tous des humains. On a voulu faire voyager notre public à travers des mélodies issues du monde entier.'' explique-t-elle.

Une organisation et une prestation méticuleuse

Pour obtenir un tel résultat, les 350 choristes se sont réunis à 10 reprises sur l'ensemble de l'année. 30h de répétitions sont le résultat d'un spectacle alliant chants, danses, musiques et jeux de lumières. ''On ne peut pas coacher individuellement 350 personnes, chacun à sa façon de chanter. On les classe au début de l'année en fonction de leur timbre voix. Mais quand on est au milieu de tout ce monde, on ose, on se lâche et on ne fait plus attention à sa voix.'' précise la cheffe d'orchestre.

L'année prochaine, les 350 choristes seront encore au rendez-vous. Mais cette fois, le chant et la voix seront le thème centrale de cette quatrième édition. Alors rendez-vous l'année prochaine, même lieu, mêmes dates !