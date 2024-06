Les expos à ne pas manquer cet été

La sélection de Lyon Capitale

Le collectif Item présente le travail de la photographe Sandra Calligaro qui, rêvant adolescente d’être correspondante de guerre, a découvert l’Afghanistan à 25 ans, pays fascinant qu’elle ne cessera de parcourir pendant des années.

© Sandra Calligaro

Peu de photos de guerre, mais plutôt une immersion dans le quotidien fragile des personnes rencontrées qui raconte aussi l’instabilité de ce pays enlisé dans un conflit complexe.

L’exposition souligne deux Afghanistan qui s’entrechoquent au moment où les talibans reprennent le pouvoir en 2021 et où le monde des urbains cosmopolites laisse brutalement la place aux combattants qui sortent de la clandestinité après vingt années de djihad (From Kabul with Love,jusqu’au 9 août).

Salle de chirurgie (1914-1917) © AOHSJD

Un long fleuve intranquille célèbre le bicentenaire de l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu à Lyon et retrace son histoire depuis sa création en 1824. L’exposition explique l’évolution du traitement des maladies mentales et la place des malades dans la société – il fut détruit en 1944 par des bombardements alliés puis reconstruit, accueillant les premières femmes de son personnel en 1950.

Composée d’archives exceptionnelles, d’œuvres d’art, de photos et témoignages, l’exposition est une occasion unique de parler de la psychiatrie, ancrée dans un lieu exceptionnel que peu de gens connaissent (jusqu’au 31 octobre).

Anonyme, Danseur (?), XIIe siècle 3e quart, France. Calcaire sculpté en haut-relief. Lyon, Musée des Beaux-Arts. © Lyon MBA - Photo Alain Basset

À l’heure où l’on parle de fermer les frontières, le musée des Beaux-Arts crée Connecter les mondes pour démontrer que l’art a de tout temps été au cœur d’échanges artistiques et intellectuels à travers le monde et que ce dialogue a permis la circulation de formes et techniques artistiques diverses contribuant à la connaissance d’autres cultures, à l’abolition des frontières et permettant aux spectateurs d’aiguiser leur regard sur le travail des créateurs.

Foujita, portrait de l'artiste, 1926

L’exposition apporte un nouvel éclairage sur ce dialogue artistique à partir d’un ensemble de peintures, dessins, installations et vidéos, issus des collections du musée et du macLyon et enrichis par des prêts exceptionnels (jusqu’au 1er septembre).

Le musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique nous fait découvrir avec Le Musée ambulant. Lectures de Miyazaki la manière dont Hayao Miyazaki – cinéaste parmi les plus importants de l’histoire de l’animation (également écrivain et mangaka japonais) – adapte à l’écran de nombreux livres, films et mangas, s’inspirant aussi d’autres auteurs et artistes d’influences graphiques de toutes les époques. Puisant dans ses dix principaux films, l’exposition célèbre le génie de cet homme, elle est mise en résonance avec des collections du musée (estampes japonaises, éditions originales de livres, affiches, mangas), jusqu’au 22 septembre.