Le trafic TER interrompu entre Bourg-en-Bresse et Lyon 

La circulation ferroviaire est interrompue entre Bourg-en-Bresse et Lyon ce jeudi 9 novembre, en raison d’un train en panne sur la ligne.

Le trafic ferroviaire connaît quelques perturbations entre l’Ain et le Rhône ce jeudi 9 novembre. D’après les services de la SNCF, la circulation des TER est interrompue entre Bourg-en-Bresse et Lyon "à cause d'un train de travaux en panne à Saint-Paul-de-Varax". Le retour à la normale ne devrait pas se faire avant 8 heures.

En attendant, certains TER sont détournés par Ambérieu et des cars ont été affrétés au départ de Lyon et de Bourg-en-Bresse.