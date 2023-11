Le trafic ferroviaire interrompu entre Lyon et Saint-Étienne ce week-end

Le trafic ferroviaire sera interrompu samedi 18 et dimanche 19 novembre sur l’étoile stéphanoise en raison de travaux de maintenance en gare de Saint-Étienne. Cela impactera la liaison entre Lyon et Saint-Etienne.

C’est un week-end compliqué qui attend les utilisateurs du réseau ferroviaire stéphanois. En raison d’importants travaux de maintenance prévus en gare de Saint-Étienne Châteaucreux samedi 18 et dimanche 19 novembre, le trafic ferroviaire sera interrompu durant 48 heures sur "l’étoile stéphanoise".

Comme les 2 et 3 novembre, les trains ne circuleront donc plus entre Lyon et Saint-Étienne, tout du moins partiellement. Des trains partiront bien de Lyon en direction de Saint-Étienne durant ces deux jours, mais ils s’arrêteront à Rive-de-Gier. Le reste du trajet sera effectué par autocar. Il en sera de même pour les liaisons entre Saint-Étienne et Montbrison, Saint-Étienne et Firminy ainsi que Saint-Étienne et Roanne. À noter qu’au sud, sur la ligne Saint-Étienne - Le Puy-en-Velay, le trafic ferroviaire sera opérationnel à partir de Firminy.