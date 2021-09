Le Tout Lyon politique au Sirha

Pour lancer cette 20e édition du Sirha Lyon, une inauguration officielle se tient ce jeudi matin avec discours inauguraux et coupé du ruban.

C'est la biennale la plus estimée du monde de la restauration, l'acronyme le plus connu de tout ce qui touche de près ou de loin à l'alimentation. Sirha, cinq initiales aux consonances amènes qui condensent l'assommante et insipide dénomination de "Salon international de la restauration, de l'hôtellerie, et de l'alimentation".

Et surtout le plus grand rendez-vous d'affaires de la planète en la matière, qui se tient à Eurexpo du du 23 au 27 septembre. 210 000 professionnels – dont 26 000 chefs cuisiniers – de 132 pays avaient fait le déplacement en 2019. Cette année, durant les quatre jours du salon, pendant lesquels Lyon s'écrit en majuscules sur le planisphère des choses de la gueule, la fréquentation reste une donnée qui relève de l'inconnu.

Le plus grand RDV d'affaires international de la restauration

Mais d'ores et déjà, Marie-Odile Fondeur, la directrice générale du Sirha annonce à Lyon Capitale qu'entre 2 000 et 2 500 exposants (3/4 des marques d'il y a deux ans) fouleront les 140 000 m2 de superficie, l'équivalent de deux fois et demi la place Bellecour, et une vingtaine de kilomètres d'allées.$

Bleus et Verts