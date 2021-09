Dîner des Grands Chefs : 200 étoiles Michelin à Lyon

Le traditionnel Dîner des Grands Chefs, en marge de la grande finale de Lyon du Bocuse d'Or, se tient en présence du président de la République. Une première.

Initié en 2011 en l’honneur de Paul Bocuse, le Dîner des Grands Chefs, se tient à Lyon dimanche 27 septembre dans les salons de la préfecture du Rhône, et non pas dans l'Hôtel de Ville comme

Ce dîner se tient en marge du Bocuse d'Or, le plus important concours culinaire international, que les grands médias étrangers se plaisent à qualifier de "Jeux olympiques de la gastronomie", qui se déroule dimanche 26 et lundi 27 septembre dans le cadre du Sirha (la biennale la plus estimée du monde de la restauration, avec 26 000 chefs invités et 210 000 professionnels de 132 pays).

Cette année, dont le Premier ministre Jean Castex a déclaré vouloir faire celle "de la gastronomie française" pour aider les restaurants, le président de la République Emmanuel Macron sera le grand invité d'honneur. Il présidera cette réception unique au monde (Lyon Capitale l'avait annoncé ici).

Lors de la dernière édition, le très couru Dîner des Grands Chefs s'était tenu à l’Abbaye de Collonges, le restaurant mythique de Bocuse, dans les Monts d’Or, en hommage à Paul Bocuse, le plus grand chef du siècle, quasiment un an jour pour jour après sa disparition.

130 chefs, 200 étoiles Michelin

Cette année, les 130 chefs du monde entier attendus, représentant 200 étoiles Michelin, et les 200 invités (triés sur le volet !) découvriront le Grand Salon de la préfecture du Rhône, dominée par le Triomphe de Vénus (... allégorie du plaisir sensuel). Traditionnellement, depuis sa tenue, le Dîner des Grands Chefs a lieu à l'Hôtel de Ville, sous la présidence du maire de Lyon.

La présence du président de la République oblige l'organisateur GL Events (également organisateur du Sirha, au sein duquel se déroule le Bocuse d'Or) a opté pour la préfecture, résidence du préfet, symbole de l'autorité de l'Etat.

Dîner des Grands Chefs : 11 étoiles en cuisine

Pour l'occasion, plusieurs chefs de renom seront en cuisine pour préparer la soirée : Jacques Marcon (***Michelin, St Bonnet-le-Froid, Haute-Loire), César et Léo Troisgros (*** Michelin, Ouches, Loire), Emmanuel Renaut (***Michelin, Megève), Mathieu Viannay (** Michelin, Lyon), le chocolatier Philippe Bernachon (Lyon) et le pâtissier-chocolatier Sébastien Bouillet (Lyon).