Le salon du deux-roues ouvre ses portes ce jeudi à Lyon

Feu vert pour l'un des plus grands rassemblements de motos de France. Le salon du deux-roues revient à Lyon Eurexpo pour une 30e édition, jusqu'au 26 février.

Du 23 au 26 février, Lyon Eurexpo se transforme en terrain de jeux pour tous les amateurs et amoureux des deux-roues. Les plus grandes marques de l'univers de la moto, à l'image de Yamaha et de Honda, les équipementiers et accessoiristes donnent rendez-vous au public pour leur présenter leurs produits et nouveautés.

Plus de 75 000 visiteurs attendus

Durant les quatre jours de l'événement, les organisateurs mettent en place des animations auxquelles les visiteurs peuvent participer : jeux concours, séances de dédicaces avec des pilotes, vente aux enchères, village dédié aux innovations, marché d'occasion, ainsi que des spectacles de moto : "mur de la mort", "trial XTREM", etc. Le public aura l'occasion de déambuler dans les salles d'Eurexpo pour contempler les 1 300 motos exposées, anciennes, nouvelles ou uniques. L'événement s'attend à recevoir plus de 75 000 visiteurs et 1500 professionnels.

Salon du deux roues 2022

Plus d'informations sur le site de l'événement.