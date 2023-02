Conseils d'arrondissement aux enfants : la Ville de Lyon déplore la décision des 2e et 6e arrondissements

La Ville de Lyon, déplore la décision des maires LR des 2e et 6e arrondissements de ne pas mettre en place le conseil d'arrondissement aux enfants.

Alors que la Ville de Lyon souhaite étendre la mise en place des Conseils d'arrondissement aux enfants à tous les arrondissements, les maires Les Républicains des 2e et 6e arrondissements font de la résistance.

Dans un communiqué publié mercredi, Pierre Oliver et Pascal Blache assurent qu'il n'est pas opportun de reprendre ces conseils dans leur arrondissements, estimant disposer de projets similaires "plus inclusifs et avec des effets concrets".

"Une quinzaine de projets réalisés"

Les deux édiles LR se questionnent également quant au devenir des propositions issues de ces conseils aux enfants et notamment sur le budget qui leur sera accordé. Ce jeudi, dans un communiqué, la Ville de Lyon répond.

"La Ville de Lyon est fière de pouvoir compter déjà sur une quinzaine de projets réalisés dans le cadre de ces Conseils, comme par exemple : la préparation et l'animation d'une fête de quartier dans le 8e arrondissement, l’installation d'une boîte à partage dans le 1er arrondissement, la mise en place de partenariats avec des structures accueillant des personnes âgées dans le 5e arrondissement…", détaille le communiqué.

Tristan Debray, conseiller municipal délégué à la ville des enfants regrette "que les maires des 2ème et 6ème ne participent pas à cette démarche collective pourtant mise en place dans de nombreuses communes de France et déplore que l'ensemble des écoliers du 2e et du 6e soient ainsi privés de cette opportunité de participer à la vie démocratique de leur arrondissement".