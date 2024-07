L’Assemblée Nationale le 18 juillet 2024. (Photo by Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

La semaine dernière a eu lieu l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, malgré ses 126 députés, en sera absent. Tiffany Joncour et Jonathan Géry dénoncent un "déni de démocratie".

C'est une situation qui fait bondir les députés du Rassemblement national depuis la semaine dernière. Après la réélection de Yaël Braun-Pivet à la tête de l'Assemblée nationale, l'élection des membres du bureau, plus haute instance exécutive de la chambre, a donné lieu à de vifs débats. Aucun député RN n'a obtenu de poste clé au Palais-Bourbon malgré leur présence en force depuis les dernières élections législatives (126 députés).

"C'est un vrai déni de démocratie ce qui s'est passé la semaine dernière" débute Tiffany Joncour, députée RN de la 13e circonscription du Rhône. "Les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national ont été complètement effacés à l'Assemblée. C'est honteux et on voit bien que le bureau n''est en rien représentatif des dernières élections législatives" poursuit-elle. La déléguée départementale du RN dans le Rhône estime "grotesque" la présence des Républicains au sein du bureau. "Les LR représentent à peine 2 millions d'électeurs et ont obtenu deux vice-présidents" se désole-t-elle.

"Faire taire le premier parti de France"

Une indignation généralisée dans le camp du parti d'extrême droite, Marine Le Pen qualifiant même l'Assemblée nationale de "zone de non-droit" après ces élections. "C'est clairement un vol" poursuit Jonathan Géry, député RN de la 8e circonscription du Rhône. Avant de compléter : "Après tout, c'est dans la continuité de ce qui s'est déjà passé dans l'entre deux tours des législatives. Par tous les moyens et avec des alliances contre nature on a tout fait pour s'asseoir sur la démocratie et faire taire le premier parti de France et ses 11 millions d'électeurs".

Une situation qui pourrait, selon les opposants au RN, alimenter encore davantage le sentiment de victimisation du parti présidé par Jordan Bardella. Un terreau fertile dans l'optique de la présidentielle de 2027. "Je ne pense pas que cette situation alimente le vote RN" estime Jonathan Géry. "En revanche, je trouve ça pitoyable car ça donne une image catastrophique des politiques. Ça alimente la déconnection entre les politiques et le peuple. On est tous perdant dans cette histoire" explique l'ancien policier devenu député le 7 juillet dernier.

La gauche majoritaire au sein du bureau

A l'issue du vote qui s'est conclu dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juillet, la majorité absolue des sièges au bureau de l'Assemblée nationale a été obtenue par la gauche. Sur les 22 membres du bureau présidé par Yaël Braun-Pivet, 12 sont issus du Nouveau Front populaire. Le reste des sièges est divisé entre les macronistes qui ont obtenu 5 sièges, les LR (trois sièges) et les indépendants de Liot (deux sièges).

Il y a deux ans, alors que le Rassemblement national avait envoyé 89 députés à l'Assemblée, soit 37 de moins que pour cette législature, le parti d'extrême droite était parvenu à décrocher deux postes de vice-présidents.