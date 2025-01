Le Rhône et la Loire toujours en vigilance orange pour vent violent

Les deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours concernés ce lundi 6 janvier par une vigilance orange pour vent violent.

L'épisode de vent fort est toujours en cours dans la vallée du Rhône. Depuis dimanche après-midi un fort vent du sud souffle à Lyon et dans toute la région, ce qui avait poussé la municipalité à fermer les parcs et jardin dimanche.

Ce lundi 6 janvier, le Rhône et la Loire sont de nouveau concernés par une vigilance orange pour vent violent. L'ensemble des autres départements de la région sont eux concernés par une vigilance jaune, hormis le Cantal.

Une vigilance qui sera valable jusqu'en milieu de journée, avant un retour au calme. En matinée, des rafales à plus de 70 km/h sont attendues à Lyon. Dimanche soir des rafales à plus de 105 km/h ont été enregistrées dans le département du Rhône.

Comme prévu le vent du sud souffle très fort ce soir. On relève:

- 112 km/h à Vienne

- 108 km/h à Communay

- 100 km/h à Mions

- 97 km/h à Chaponnay

- 95 km/h à Montagny

- 91 km/h à Bron — Lyon Météo (@LyonMeteo69) January 5, 2025

A noter également que la Drôme et l'Ardèche sont concernés par une vigilance jaune pluie-inondation et que les trois départements alpins, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont eux en vigilance pour avalanches.