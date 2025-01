Une journée nuageuse et très douce pour débuter la semaine à Lyon

C'est une journée très nuageuse, avec un risque de pluie qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce lundi 6 janvier.

Alors que pour beaucoup ce lundi 6 janvier est synonyme de rentrée et de reprise du travail, c'est une journée grise et humide qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais pour débuter la semaine. Des nuages dominants avec un risque de pluie notamment en deuxième partie de journée.

Le vent du sud présent depuis dimanche sera de nouveau très actif, au moins jusqu'en milieu de journée.

Côté température, il fait déjà 13 degrés ce lundi matin et le mercure grimpera jusqu'à 15 degrés au meilleur de la journée. Une douceur anormale pour la saison qui devrait se poursuivre au moins jusqu'en fin de semaine.