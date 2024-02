Le récap des temps forts de la semaine à Lyon

Levée des blocages des autoroutes, grève des enseignants, enquête en marge d'un match de l'ASVEL, ou encore Givors et ses 30 km/h,… Lyon Capitale vous offre un récapitulatif des informations à retenir pour cette semaine du 29 janvier au 4 février 2024.

Manifestation des agriculteurs : tous les points de blocages levés

Illustration blocage agriculteurs. (@AFP)

Avec la réouverture de l'A43 samedi matin, tous les points de blocages ont été levés à Lyon et ses alentours. Les autres blocages autour de Lyon avaient majoritairement été levés après les annonces du Premier ministre Gabriel Attal. Après l’autoroute A6 et l’A89 vendredi matin, l’A7/M7 au niveau d’Oullins-Pierre-Bénite avait également été libérée par les agriculteurs ce même jour, vers 19 h. Occupée depuis plus d’une semaine, elle est désormais ouverte à la circulation dans les deux sens de circulation.

Le mouvement devrait toutefois se poursuivre, notamment demain, lundi 5 février. Les apiculteurs professionnels seront mobilisés dès 8h pour dénoncer la "régression des normes environnementales" et défendre "la sécurisation de leurs revenus". Ils prévoient de déposer des ruches mortes ou vides place Bellecour.

1 enseignant lyonnais sur 5 était en grève ce jeudi

Grève des enseignants le 1er février 2024. Photo CM

Ce jeudi, le corps enseignant manifeste dans toute la France en opposition aux réformes de l'Education nationale, pour demander plus de moyens et défendre l'éducation publique.

19% des enseignants sont mobilisés dans l'académie lyonnaise. Un pourcentage légèrement en deçà de la moyenne française de 20%. Plus en détail, les collèges de Lyon sont particulièrement touchés par la mobilisation avec plus d'un enseignant sur cinq en grève. De leur côté, les lycées généraux sont touchés à 10% et les lycées professionnels à seulement 8%. En revanche, au niveau national les enseignants en lycée sont davantage mobilisés que ceux des collèges avec un taux de participation de 30%.

115 des 208 écoles de la ville et 95 restaurants scolaires étaient touchés.

Enquête pour gestes déplacés et défaite à l'ASVEL

(Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

La FIBA a ouvert une enquête après un signalement de l'ASVEL concernant le comportement d'un entraîneur lors d'une rencontre ce mardi soir à l'Astroballe de Villeurbanne. Mardi soir, les joueuses de l'ASVEL affrontaient les Roumaines de Sfantu Gheorghe à l'Asroballe de Villeurbanne. Après la rencontre, l'internationale française Gabby Williams a posté un message sur le réseau social X (ex-Twitter) dans lequel elle dénonçait le comportement inapproprié de l'entraîneur adverse, Zoran Mikes.

"A l’issue de la rencontre de ce mardi soir à l’Astroballe, LDLC ASVEL Féminin a fait un signalement au délégué du match concernant le comportement du coach adverse vis-à-vis de Gabby Williams. Notre club fait désormais entière confiance à la FIBA qui s’est saisie de ce dossier", écrit le club.

Côté résultats, l'équipe masculine en déplacement sur le parquet du Real Madrid, champion d’Europe en titre, jeudi, s’est inclinée (86-79) pour la deuxième fois de la semaine en Euroligue.

La ville de Givors passera à 30 km/h début mars

Au début du mois de mars, la ville de Givors deviendra la 24e commune de la Métropole de Lyon à généraliser le passage de la vitesse à 30 km/h dans ses rues.

À l’occasion d’un temps d’échange avec la presse sur l’évolution des mobilités dans la Métropole de Lyon, le vice-président de la collectivité en charge des mobilités, Fabien Bagnon, a dévoilé qu’une nouvelle commune de la Métropole de Lyon passerait prochainement en "Ville 30". Il s’agit de la ville de Givors, qui rejoindre début mars les 23 communes de l’agglomération qui ont fait le choix ces dernières années d’étendre la zone 30 à la quasi-totalité de leurs rues.

Attribution du marché du chauffage urbain : Anticor "espère que toutes les informations ont été transmises"

Lundi 29 janvier, en conseil métropolitain, le marché de chauffage urbain du Sud-Ouest de Lyon a été attribué au groupe Coriance, un contrat à 350 millions d'euros. Un vote sur fond de polémique alors qu'un "corbeau" a envoyé un mail anonyme à une quinzaine d'élus de la Métropole de Lyon, dénonçant du favoritisme dans l'attribution de marché. Pour l'association Anticor, "les éléments qui sont sortis ont l'air de signifier que les informations qui auraient été passées aux personnes qui vont voter de la part des personnes qui ont instruit le dossier ne sont pas exactement les mêmes, et si c'était le cas, bien sûr ça nous pose un problème", explique Pauline Matveeff, référente dans le Rhône.

Un lanceur d'alerte distingué dans le milieu médical lyonnais

Jean-Charles Faivre-Pierret, ancien directeur de l'établissement psychiatrique Saint-Cyr, dans les monts d'Or, a été récompensé, samedi 27 janvier, d'un prix Ethique de lanceur d'alerte par l'association contre la corruption Anticor.

La Marianne qui lui a été remise à Paris a salué son "courage" pour avoir dénoncer les pratiques de conflit d'intérêts à l'Agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Une affaire qui, selon Jean-Charles Faivre-Pierret, pourrait avoir un lien avec sa suspension, prononcée le 15 novembre 2022 par l'ARS, de son poste de directeur du centre hospitalier Saint-Cyr.