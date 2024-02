Lyon : après 125 ans d'existence, une célèbre enseigne de meubles ferme ses portes

Dans le 2e arrondissement de Lyon, la rue Émile Zola perd l'un de ses plus vieux commerçants.

"Si cette annonce vous surprend, et probablement vous attriste, elle est à la fois réfléchie et dans l’ordre des choses", a détaillé le propriétaire du magasin Benoît-Guyot dans un mail envoyé hier, samedi 3 février. L'entreprise familiale de mobiliers et d'objets de décoration était installée au 15 rue Émile Zola (Lyon 2e), à deux pas de la place Bellecour, depuis 125 ans. Elle fermera définitivement ses portes le 15 juin 2024.

Bertrand Guyot a expliqué avoir reçu un avis de congé sans offre de renouvellement de la part du propriétaire de ses locaux. "Quelles possibilités de déménagement avons-nous en Presqu’île ? La réponse est : aucune. Il n’y a pas de locaux équivalents où nous pourrions être aussi attractifs", note le commerçant lyonnais. Les changements de consommation, modifiés notamment par les piétonisations et "zones à trafic limité", ne lui auraient, selon lui, pas non plus permis de vendre du mobilier en centre-ville.

"La décision a donc été prise d’accepter notre éviction et de restituer les locaux à notre propriétaire. Nous sommes certains qu’il saura les reconvertir de la meilleure façon, la rue est sur le point d’être embellie et réaménagée au profit des piétons, de nouvelles histoires continueront à s’écrire dans cette belle artère commerçante qu’est la rue Emile Zola", souligne Bertrand Guyot.