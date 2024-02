Pulsalys fête ses 10 ans "et plus de 330 projets financés" (vidéo)

Sophie Jullian est présidente de Pulsalys, un accélérateur de projets d'entrepreneurs qui fête ses 10 ans et plus de 330 projets. Elle revient sur les propositions de Pulsalys, son histoire et ses perspectives.

Sophie Jullian explique le cœur de la mission de Pulsalys : "Notre métier, c'est de transformer les recherches de la recherche publique, en des produits et des services, à travers la création d'entreprises, mais aussi à travers le transfert de ces idées vers des entreprises existantes du territoire. Donc, on est vraiment là pour transformer la recherche publique, les inventions qui sont issues des chercheurs en des produits, des services pour nos concitoyens."

Lire aussi : Bon Vivant : "Produire des protéines de lait sans avoir recours aux animaux" (vidéo)

Concrètement, elle cite quelques exemples parmi les 330 projets financés et les 150 start-up accompagnées par Pulsalys : "on a l'entreprise Lactips, qui est installée à Saint-Paul-en-Jarez, qui a inauguré son usine et qui fait des plastiques biodégradables. On a l'entreprise Keranova, qui fait un robot pour opérer de la cataracte. Donc, ils sont plutôt dans nos anciens projets, qui ont presque 6-7 ans. Et puis, on a des startups plus récentes avec Mecaware sur le recyclage de batteries et MaBlink sur une voie thérapeutique en cancérologie. Voilà, quelques exemples installés sur le territoire."

Lire aussi : 10 ans du Biodistrict de Lyon-Gerland : les écologistes font le choix de la continuité

Sophie Jullian rappelle aussi que l'actionnariat de Pulsalys est totalement public : "nos actionnaires sont le CNRS, l'Université Lyon-Saint-Etienne et l'État avec la BPI".

Plus de détails dans la vidéo.

La retranscription intégrale de l'émission avec Sophie Jullian.

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on poursuit notre série d'émissions sur les entreprises innovantes du territoire lyonnais. On va en parler avec Sophie Jullian, qui est présidente de Pulsalys, un accélérateur de projets d'entrepreneurs qui fête ses 10 ans aujourd'hui, du moins ce mois-ci. Bonjour Sophie Jullian. Merci d'être venue sur votre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Pulsalys ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette structure ?



Alors, ce que c'est : peut-être pas, mais ce que nous faisons, sûrement. Notre métier, c'est de transformer les recherches de la recherche publique, en produits et en services, à travers la création d'entreprises, mais aussi à travers le transfert de ces idées vers des entreprises existantes du territoire. Donc, on est vraiment là pour transformer la recherche publique, les inventions qui sont issues des chercheurs en des produits, des services pour nos concitoyens.



Alors, concrètement, c'est un accompagnement, c'est ça, des chercheurs, des chefs d'entreprise ?



Alors, concrètement, c'est à la fois un accompagnement des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs qui cherchent des projets et c'est un accompagnement et un financement des projets issus des chercheurs. Donc, on va financer pour permettre de créer finalement un produit ou un service. Et après, avec un entrepreneur, on va construire ce projet d'entreprise.



Est-ce que vous avez une couleur particulière ? Est-ce qu'il y a des domaines de prédilection à Pulsalys ou pas nécessairement ?



Alors, pas nécessairement. Néanmoins, on s'appuie sur la structure académique locale avec des grands champs d'excellence que sont, bien entendu, la santé et puis tout ce qui est autour de l'industrie. Donc, on a cette double appétence, industrie et santé.



D'accord, c'est assez large. Est-ce que peut-être pourriez-vous donner quelques exemples de pépites, comment on les présente, ou d'entreprises, de projets qui ont été soutenus, qui sont passés par Pulsalys. En 10 ans, j'ai noté 330 projets financés, c'est beaucoup. On ne va pas tous les dire, mais est-ce qu'il y en a une ou deux qui vous viennent en tête ?



Alors, 330 projets et presque 150 startups accompagnées. Alors, je vais vous en citer peut-être quelques-uns. Donc, on a l'entreprise Lactips, qui est installée à Saint-Paul-en-Jarez, qui a inauguré son usine et qui fait des plastiques biodégradables. On a l'entreprise Keranova, qui fait un robot pour opérer de la cataracte. Donc, ils sont plutôt dans nos anciens projets, qui ont presque 6-7 ans. Et puis, on a des startups plus récentes avec Mecaware sur le recyclage de batteries et MaBlink sur une voie thérapeutique en cancérologie. Voilà, quelques exemples installés sur le territoire.



Voilà, installés sur le territoire, souvent primés, qui ont déjà un peu d'histoire et d'expérience à mettre en avant, dont on a souvent parlé sur ce plateau. Peut-être qu'on peut entrer dans une deuxième séquence de l'émission, parler aussi de l'histoire de Pulsalys en elle-même. Comment est est née Pulsalys il y a 10 ans ?



Pulsalys est une SATT. Alors ça, c'est un joli acronyme technocratique qui veut dire Société d'accélération du transfert technologique. Alors nous, on se décrit plutôt comme un incubateur parce que les gens comprennent ce mot, ou un accélérateur. On a été créé sur une volonté de l'État qui a créé 13 dispositifs comme le nôtre dans le cadre de France 2030. Et vous pouvez le voir à notre actionnariat, puisque nos actionnaires sont le CNRS, et l'Université Lyon-Saint-Etienne et l'État avec BPI. Donc ce sont nos 10 ans. Et au début, on était vraiment centrés sur notre métier de cœur qui est de détecter dans les laboratoires, faire financer du projet et surtout créer ce qu'on appelle de la propriété intellectuelle, des brevets qui vont faire les fondations des futures entreprises. Et puis, progressivement, on s'est un peu musclé avec beaucoup de travaux en incubation, en accompagnement d’entrepreneurs qui cherchent des technologies un peu de rupture et qui leur permettent derrière de lever des fonds.



D'accord, donc voilà, un actionnariat totalement public, on peut le dire. Et le territoire n'est pas que lyonnais, même si à Lyon-Capitale, on le voudrait, c'est Lyon-Saint-Etienne. C'est bon aussi, peut-être, de le préciser. Alors vous avez fêté vos 10 ans, je ne vais pas vous demander où vous vous voyez dans 10 ans, parce que c'est peut-être un peu loin. Mais quelles sont, du moins, vos perspectives à court et moyen terme ? Qu'est-ce que pourrait être Pulsalys dans les prochaines années ?



Alors, ce qu'on y a réfléchi avec l'équipe en interne, bien sûr. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment avoir un effet transformant. C'est-à-dire que la porosité entre la recherche publique, le monde de l'entreprise, le monde des investisseurs et des financeurs,soit plus fluide. Nous, on est vraiment en médiation de ces mondes-là. Et aussi qu'on puisse transformer beaucoup plus rapidement. C'est finalement la qualité de notre recherche. On est un magnifique territoire d'excellence académique. Il faudrait aller plus rapidement, dans des solutions technologiques dans la santé, dans l'industrie, mais aussi sur d'autres champs, avec les laboratoires de sciences humaines et sociales, trouver de nouveaux usages. Donc voilà, notre enjeu, c'est continuer à grandir et on a des dispositifs qui vont nous permettre de le faire. On a aussi développé des partenariats structurants avec des acteurs industriels. On a signé un partenariat avec Symbio sur la filière hydrogène, avec Forvia sur la filière matériaux durables pour la mobilité. On veut en développer d'autres. Voilà, donc mailler le territoire avec cet enjeu d'aller plus loin, plus vite sur la création d'activités, de nouvelles activités, parce qu'on a des enjeux, des enjeux de transition, des enjeux environnementaux, des enjeux de santé et des enjeux de mieux vivre ensemble.



Très bien, ce sera le mot de la fin. C'est déjà la fin des 6 minutes chrono. Merci beaucoup, Sophie Jullian, d'avoir présenté Pulsalys sur notre plateau. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site de Pulsalys avec les liens aussi pour toquer à leurs portes si ça vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur le site lyoncapitale.fr aussi. Je vous dis à très bientôt.