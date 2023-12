GAB est un rappeur lyonnais. Assumant sa foi chrétienne dans ses créations, il a publié le 7 décembre une nouvelle chanson, Lumière, qui pourrait bien être l'hymne de la Fête des Lumières 2023. Il présentait son single sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale.

Le rappeur débute en expliquant le message de Lumière : "J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui me disent partager une forme de tristesse ou quelque chose d'un peu sombre. Pareil au niveau du rap, on se complait dans le côté sombre, enervé, broir du noir et moi j'avais envie de donner quelque chose de plus lumineux." Côté instru, l'artiste défend la même idée sur la forme choisie : "C'est de la drill, donc un genre qui est normalement censé être super sombre et là on l'a un peu retourné. On a mis des mélodies, un esprit beaucoup plus léger, on a relâché la pression tout en gardant un peu la rythmique et en mettant l'énergie drill. Donc c'est l'objectif : retourner le rap sur quelque chose de plus positif".

PNL, Fourvière et GAB

Le clip, tourné sur les toits de la basilique de Fourvière est assez spectaculaire : "En gros, on a vu PNL en 2019 qui a tourné sur la Tour Eiffel, ça a fait un tabac. Nous, les Lyonnais, on a une Tour Eiffel mais juste à côté il y a la basilique de Fourvière qui est quand même majestueuse et on s'est dit, il faut y aller. Dès que je me suis lancé, j'avais ça en tête et voilà, on l'a fait."

Un rappeur chrétien : oxymore ou dépassement des clivages ?

Soutenu par la Fondation Fourvière et par le diocèse, GAB ne cache pas ses convictions religieuses : "Mon engagement, artiste engagé, clairement dans mes textes, il ressort cette foi que j'ai en Dieu et qui me donne une perspective joyeuse et j'ai envie de partager ça." Une caractéristique qu'il développe : "Ça fait partie de moi, c'est ma particularité. C'est même quelque chose qu'on aurait tendance à cacher, parce qu'aujourd'hui, comme partout, on est un peu pudique, on n'a pas trop envie de tout balancer. Après, moi en tant que rappeur, il y a de la subversion. On associe parfois le rap à la violence. C'est le fait de faire un pas de côté, de ne pas être exactement dans le moule qui, moi, m'intéresse. Et là, c'est le cas avec ma foi."

Sur le fond, le rappeur assume la contradiction entre la violence formelle, parfois présente dans le rap, et le message chrétien : "il y a une contradiction. Ce n'est pas conciliable et c'est pour ça que je le fais. Ces règles qu'on s'est mises, elles servent à rien. Elles aident personne. Et ce qui compte, ce sont les mots. C'est à quel point je vais faire de bon cœur. Je vais utiliser des termes et faire des choses qui sont positives. Je vais prendre soin des gens. Je vais les regarder positivement. Si je le fais parce que j'ai envie de faire une croisade, évidemment, là, ça ne va pas le faire. Si je le fais parce que mon but, c'est que les gens sourient et pour que la fête des Lumières soit un événement hyper joyeux et un beau et un grand moment, je ne vois pas le problème. "

On va parler de votre nouveau titre qui va être publié le 7 décembre. C'est dans un clip assez spectaculaire qui a été tourné sur les toits de Fourvière. Est-ce qu'avant de parler de la vidéo, on peut parler de la chanson en elle-même.Le titre c'est Lumière. Quel est le message de ce titre ?

J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui me disent partager une forme de tristesse ou quelque chose d'un peu sombre. Pareil au niveau du rap, on se complait dans le côté sombre, enervé, broir du noir et moi j'avais envie de donner quelque chose de plus lumineux. Surtout le contexte c'est de la drill donc c'est un type qui est normalement censé être super sombre et là on l'a un peu retourné. On a mis des mélodies, un esprit beaucoup plus léger, on a relâché la pression tout en gardant un peu la rythmique et en mettant l'énergie drill. Donc c'est l'objectif, c'est de retourner le rap sur quelque chose de plus positif.



Un message d'espoir, d'espérance. C'est cela, on le voit dans le clip qui va être publié bientôt, qui est tourné sur les toits. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on pourra avoir et quelle est l'idée qui est transmise à travers l'image ?



En backstage, déjà on a passé deux nuits sur place, trois jours et deux nuits donc c'était vraiment le but d'aller chercher l'aube et le coucher du soleil, de jouer sur le passage de la nuit, la traversée de la nuit et du coup de se retrouver à cinq heures, six heures du matin au lever du soleil, c'était en été et voilà, ce qui transparaît, c'est un peu ce combat qu'on a tous, de vivre des émotions négatives mais aussi plus loin des épisodes difficiles dans sa vie et d'arriver à trouver, à cultiver un objectif, une perspective plus belle. Vous me dites, l'espérance, c'est exactement ça. Mon engagement, artiste engagé, clairement dans mes textes, il ressort cette foi que j'ai en Dieu et qui me donne une perspective joyeuse et j'ai envie de partager ça.



Voilà, il faut préciser, vous vous identifiez comme chrétien, c'est quelque chose que vous assumez et qui transparaît aussi dans vos créations. Pour revenir sur le clip simplement, ça fait un an je crois que vous travaillez sur ce projet quand même.

Ça fait deux ans qu'on a l'idée.

Deux ans même, c'est le premier clip musical qui est tourné sur les toits de Fourvière je crois.

Clairement. En gros, on a vu PNL en 2019 qui a tourné sur la Tour Eiffel, ça a fait un tabac. Nous, les Lyonnais, on a une Tour Eiffel mais juste à côté il y a la basilique de Fourvière qui est quand même majestueuse et on s'est dit, il faut y aller. Dès que je me suis lancé, j'avais ça en tête et voilà, on l'a fait.



Voilà, le rendu est assez spectaculaire. Nous, à Lyon Capital, on aime beaucoup. J'aimerais bien qu'on rentre un peu dans une deuxième séquence de l'émission, on parlera plus de votre œuvre au sens large, de tout ce que vous avez produit. On l'a dit tout à l'heure, vous ne cachez pas vos convictions religieuses. Pourquoi lier ainsi, l'assumer dans vos textes, ça fait partie de vous ? Pourquoi c'était important de lier création et foi ?

Ça fait partie de moi, c'est ma particularité. C'est même quelque chose qu'on aurait tendance à cacher parce qu'aujourd'hui l'audiovisuel, la musique, etc. a quelque chose de… Enfin, comme partout, on est un peu pudique, on n'a pas trop envie de tout balancer. Après, moi en tant que rappeur, il y a de la subversion. On associe à la violence. C'est le fait de faire un pas de côté, de ne pas être exactement dans le moule qui, moi, m'intéresse. Et là, c'est le cas avec ma foi. De base, je suis né sans forcément, avec la culture de mes parents et tout, mais je n'adhèrais pas trop et j'ai vraiment eu une bascule et c'est ce que je raconte dans le titre justement.

D'ailleurs, c'est bien reçu dans l'église de manière générale. Votre musique trouve son public parmi les croyants, les fidèles aussi ou est-ce que c'est plus large finalement ?

Le but, c'est que ce soit plus large et pour les croyants, la plupart du temps, c'est plutôt très bien reçu. Il y a une ouverture de plus en plus généralisée. Pour tous les gens que je connais, c'est clairement l'envie de se connecter aux autres en général. Et le rap, c'est la musique du moment. Donc franchement, ça me plaît beaucoup. Après, il y a des gens qui sont toujours un peu coincés, qui n'ont pas trop envie d'aller sur des styles comme ça. Mais globalement, ils ne m'ont jamais trop cherché. Ils sont restés gentils avec moi.



C'est bien reçu. Vous avez parlé de subversion. Moi, c'est une question que j'avais un peu sur le fond. Rap et chrétienté, est-ce que c'est vraiment conciliable au fond ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de violence formelle qui vient aussi peut-être empêcher la délivrance du message chrétien ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ?



Justement, il y a une contradiction. C'est pas conciliable et c'est pour ça que je le fais. Ces règles qu'on s'est mises, elles servent à rien. Elles aident personne. Et ce qui compte, ce sont les mots. C'est à quel point je vais faire de bon cœur. Je vais utiliser des termes et faire des choses qui sont positives. Je vais prendre soin des gens. Je vais les regarder positivement. Si je le fais parce que j'ai envie de faire une croisade, évidemment, là, ça ne va pas le faire. Si je le fais parce que mon but, c'est que les gens sourient et que la fête des Lumières soit un événement hyper joyeux et un beau et un grand moment, je ne vois pas le problème.



Merci beaucoup, Gab, d'être venu sur notre plateau.

Je vous dis à très bientôt.