Le groupe d'opposition de Caluire-et-Cuire estime que la majorité municipale de Philippe Cochet, condamné pour détournements de fonds publics, doit démissionner.

Condamné à cinq ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire, et trois ans d'emprisonnement dont un an ferme pour détournements de fonds publics, le maire Les Républicains de Caluire-et-Cuire, Philippe Cochet, devra démissionner de ses mandats de maire et de conseiller métropolitain.

Dans un communiqué, l'opposition municipale de Caluire-et-Cuire se réjouit de cette décision de la justice et de "son travail indépendamment de toutes considérations politique". Les conseillers municipaux Fabrice Matteucci, Xavier Gillard, Marie-Jo Le Carpentier, Florian Faivre, Jérôme Trotignon et Nathan Guedj ajoutent : "Cette nouvelle condamnation confirme définitivement son absence de probité et d'exemplarité, valeurs au coeur même de nos mandats d'élus. Nous demandons la démission de la majorité municipale, qui, solidaire, a fait bloc derrière Philippe Cochet".

Cela déboucherait alors sur de nouvelles élections municipales. À noter que l'exécutif en place a, malgré cette condamnation, la possibilité de désigner en interne son propre successeur au précédent édile. Les groupes d'opposition "Caluire c'est possible" et "Urgence écologique & solidarités" appellent tout de même les habitants "à se mobiliser pour construite ensemble un projet politique qui pense véritablement aux biens communs et à l'intérêt général".

