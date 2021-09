Le président Macron visé par un oeuf au Sirha à Lyon : qui est l'auteur présumé ?  

(Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

En visite au Sirha de Lyon, ce lundi 27 septembre, le président de la République avait été visé par un oeuf alors qu’il déambulait au milieu de la foule. L’auteur présumé de ce jet de projectile est un étudiant de 19 ans. Une enquête a été ouverte.

Alors qu’il profitait d’un bain de foule lors de sa visite au Salon international de la restauration et de l'hôtellerie (Sirha), à Lyon, Emmanuel Macron a reçu un oeuf sur l’épaule. Celui-ci a rebondi sur le chef de l’État avant de s’écraser au sol. Immédiatement interpellé et menotté, l’auteur présumé de ce jet de projectile se trouvait à faible distance du président.

Selon le Parquet de Lyon, il s’agit d’un étudiant de 19 ans, "totalement inconnu des services de police et de Justice". Une enquête a été ouverte "du chef de violences volontaires aggravées sur personne dépositaire de l’autorité publique". Les enquêteurs de la sûreté départementale du Rhône, qui se sont vu confier l’affaire, devront "approfondir la personnalité du mis en cause et déterminer ses motivations".

Placé en garde à vue

Après ce bref incident, survenu aux environs de midi, le chef de l'État avait réagi en déclarant : "S'il a un truc à me dire qu'il vienne", avant de demander à ce qu'on lui amène l'auteur du geste, rapportait l’AFP. Finalement, celui-ci avait été placé en garde à vue.

Cet incident n’est pas sans rappeler la gifle reçue par Emmanuel Macron lors d’un déplacement dans la Drôme au début du mois de juin. L’auteur, Damien T, avait été condamné à 18 mois de prison, dont quatre ferme pour sa gifle au Président.