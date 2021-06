Le président de la République, Emmanuel Macron, a été giflé mardi lors d'un déplacement dans la Drôme lors d'une journée consacrée à la restauration et à la gastronomie.

Le président de la République était notamment attendu dans un lycée hôtelier à Tain l'Hermitage puis dans un restaurant de Valence.

Le président de la République va "échanger avec des restaurateurs, des distributeurs et des producteurs sur les défis auxquels ils font face à la veille de la réouverture des salles", expliquait l'Elysée avant son déplacement. Pourquoi la Drôme ? "C'est un haut lieu de la gastronomie dans la vallée du Rhône", c'est un département "en pointe dans la formation, notamment en oenologie", et c'est "le deuxième de France pour l'agriculture biologique", soulignait encore l'Elysée.

