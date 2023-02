Le parcours de la manifestation du 16 février contre la réforme des retraites à Lyon

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit cette semaine à Lyon. Une nouvelle journée de manifestation est prévue ce jeudi 16 février entre le 8e et la Presqu’île.

À quelques jours de la fin des vacances de février dans l’Académie de Lyon, les syndicats espèrent une nouvelle fois mobiliser les Lyonnais et Grand Lyonnais contre la réforme des retraites jeudi 16 février. Pour cette 5e journée de mobilisation depuis le début de l’année, le rendez-vous est donné à 14 heures devant la Manufacture des tabacs, dans le 8e arrondissement.

Comme lors des précédentes manifestations organisées en semaine, le cortège s’élancera en direction de la place Bellecour en passant par le cours Gambetta et la place Antonin Poncet, afin d’éviter l’Hôtel Dieu.

"Grève totale" le 7 mars

Lors de la dernière journée de mobilisation, samedi 11 février, plus de 15 000 personnes avaient battu le pavé à Villeurbanne, selon la préfecture, quand les syndicats revendiquaient environ 35 000 participants. Des affrontements entre Black Blocks et forces de l'ordre avaient notamment émaillé la fin de la manifestation.

Une sixième journée de grève et de manifestation et d’ores et déjà prévue partout en France par les syndicats le 7 mars. Les syndicats ont appelé à une "grève totale".

Lire aussi :