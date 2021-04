Le nombre de demandeurs d'emploi augmente dans la région lyonnaise

Pôle Emploi publie aujourd'hui les chiffres du chômage dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le premier trimestre de 2021. Dans la région, il y a 412 000 demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A), soit +1,1 % sur le trimestre, alors que la moyenne en France baisse. Le Rhône est le département avec le plus de demandeurs d'emplois, mais la tendance est à la baisse.

L'agence Pôle Emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes publie les chiffres du chômage aujourd'hui. Ainsi, au premier trimestre de l'année 2021 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, "le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 412 000. Ce nombre augmente de 1,1 % sur le trimestre (soit +4 340 personnes) et de 9,7 % sur un an". Des mauvais résultats qui contrastent avec les chiffres de la France entière pour cette catégorie de chômeurs : une baisse de 0,3 % ce trimestre (+6,8 % sur un an).

675 810 demandeurs d'emploi toutes catégories confondues au premier trimestre dans la région

Avec les autres catégories de demandeurs d'emploi, la moyenne s'établit à 675 810 au premier trimestre 2021. "Ce nombre augmente de 0,9 % sur le trimestre (soit +6 150 personnes) et de 6,7 % sur un an" précise le communiqué. En parallèle, dans le reste de la France, ce nombre augmente de 0,1 % ce trimestre, soit +4,9 % sur un an. Ces derniers chiffres, concernent l'ensemble des catégories, (A,B et C comprises), soit tous "les demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité".

Le Rhône, en tête du nombre de chômeurs dans la région

Le département du Rhône est celui qui a le plus de demandeurs d'emploi dans la région, toutes catégories confondues, avec 164 080 demandeurs d'emploi, loin devant l'Isère qui en a 99 390 et la Haute-Savoie 71 100.

Pour les chômeurs de catégorie A, le chiffre baisse de -0,9 % dans le Rhône.

Malgré ce triste palmarès, le nombre de demandeurs d'emploi dans le Rhône a baissé de -0,1 % par rapport au dernier trimestre. Pour les chômeurs de catégorie A, ce chiffre baisse de -0,9 % dans le Rhône.

Les 25-49 ans sont toujours la catégorie de personnes la plus représentée, devant les jeunes et les plus de 50 ans. Parmi eux, une majorité de femmes.