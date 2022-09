Clément Beaune, le ministre délégué aux Transports est attendu à Lyon ce mercredi 14 septembre, où il doit participer à un rendez-vous du Groupement des autorités responsables de transport (GART) et échanger sur la ligne Lyon-Turin.

Ce mercredi 14 septembre se déroule à Lyon l’assemblée générale du Groupement des autorités responsables de transport (GART), une association qui soutient et défend les intérêts des autorités régulatrices des transports, comme le Syral par exemple à Lyon, et dont le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard est le premier vice-président. Le ministre délégué aux transports Clément Beaune doit notamment assister à ce rendez-vous, avant de s’entretenir avec Bruno Bernard en début d’après-midi, puis le maire de Lyon Gregory Doucet.

Le représentant du gouvernement se rendra ensuite à la préfecture du Rhône, dans le 3e arrondissement, afin de participer à une réunion avec les élus "au sujet de la ligne Lyon-Turin". Un sujet qui s’est une nouvelle fois invité dans l’actualité en début de semaine, lorsque la Métropole de Lyon a annoncé se retirer du comité pour Transalpine. Une association qui, selon le vice-président de la Métropole Jean-Charles Kohlhaas, "mélange intérêts publics et privés dans le but de faire pression sur le processus de décision en faveur d’une grande infrastructure nationale et européenne".

