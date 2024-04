Dès demain et jusqu’au mardi 23 avril, le métro B sera à l’arrêt à Lyon afin de réaliser des travaux de fiabilisation de la ligne.

Le métro sera perturbé ce week-end à Lyon. Dès demain, samedi 20 avril, et jusqu’au mardi 23 avril, la ligne de métro B sera totalement à l’arrêt afin que Sytral Mobilités puisse réaliser des travaux de "fiabilisation et de modernisation" de la ligne. Ces travaux pourraient ainsi permettre d’accueillir plus de rames dès cet automne.

Pour palier ce désagrément, des bus relais vont être mis à disposition des usagers entre les stations Gare Part-Dieu et Saint-Genis-Laval avec une fréquence de 6 à 15 minutes.

Les premiers et derniers départs des bus relais :

Samedi 20 avril

Premier départ de Gare Part Dieu vers Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud : 4 h 52

Premier départ de Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud vers Gare Part Dieu : 4 h 49

Dernier départ de Gare Part Dieu vers Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud : 2 h 03

Dernier départ de Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud vers Gare Part Dieu : 1 h 43

Dimanche 21 avril, lundi 22 avril, mardi 23 avril

Premier départ de Gare Part Dieu vers Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud : 4 h 52

Premier départ de Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud vers Gare Part Dieu : 4 h 49

Dernier départ de Gare Part Dieu vers Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud : 00 h 21

Dernier départ de Saint Genis Laval Hôpital Lyon Sud vers Gare Part Dieu : 00 h 04

Pour effectuer votre trajet entre Gare Part-Dieu et Charpennes, vous pouvez emprunter la ligne de tram T1 ou la ligne de bus C2.

