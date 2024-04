Déjà 350 000 visiteurs dans les musées lyonnais en 2024

La fréquentation des trois musées de la Métropole de Lyon est en hausse depuis le début d'année, confirmant la tendance positive de l'année 2023.

La Cité internationale de la gastronomie, les musée et théâtres romains et le musée des Confluences continuent d’attirer toujours plus de visiteurs en ce début d’année. En quatre mois, les trois musées de la Métropole de Lyon ont attiré pas moins de 350 000 personnes. Un phénomène lié au expositions proposées par ces derniers mais aussi aux retombées d'une fin de crise sanitaire.

Des expositions battant tous les records

Depuis le 16 février, la Cité internationale de la gastronomie accueille l'exposition Microbiote. Laquelle a déjà attiré 17 884 personnes depuis son ouverture. Elle propose un voyage pédagogique et immersif au sein du corps humain pour en découvrir les secrets. Les visiteurs découvrent ainsi le fonctionnement de l'intestin, cet organe essentiel à notre santé.

Lire aussi : La Cité de la Gastronomie de Lyon part à la découverte de notre intestin

La fréquentation des musée et théâtres romains a quant à elle augmenté de 115% en janvier seulement. Le site des théâtres a accueilli 143 740 visiteurs contre 45 000 pour les collections permanentes. Grâce à son exposition en briques Lego, le musée à établi le nouveau record de fréquentation d’une exposition temporaire depuis son ouverture en 1975. 102 2019 personnes se sont ainsi pressées pour admirer l'exposition entre octobre et mars.

Lire aussi : Une archéologue et un philologue reconstituent Lyon à l'époque des Romains... en Lego

Enfin, les différentes expositions proposées au musée des Confluences ont été visitées par 207 468 personnes, ce qui équivaut à 2 593 entrées quotidiennes. Des chiffres en progression de 29% par rapport au 1er trimestre 2023. Le musée a marqué le début d'année avec ses expositions Épidémies, À nos amours et En foret avec Vincent Munier.

Lire aussi : Le musée des Confluences retrouve une fréquentation similaire à celle de 2019