Le maire de Lyon réaffirme faire de la sécurité une de ses priorités

Trois jours après la visite du ministre de l’Intérieur à Lyon sur le thème de la sécurité, Grégory Doucet a réaffirmé sur BFM Lyon faire de la "sécurité" et de la "tranquillité" des Lyonnais l’une de ses priorités.

Au coeur des débats à Lyon depuis de nombreux mois, la question de la sécurité a marqué l’été du maire de Lyon Grégory Doucet, après l’agression de trois policiers à la Guillotière notamment. S’en étaient suivi des échanges virulents entre l’édile écologiste et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui ont finalement pris le temps d’échanger à l’Hôtel de Ville, vendredi 9 septembre.

Des échanges encore froids, en témoignent les prises de parole devant les médias, réalisées à distance l’un de l’autre. Quand le maire s’est exprimé depuis la cour de la mairie, le ministre a pris la parole depuis la préfecture du Rhône, chacun n’hésitant pas à piquer son adversaire politique.

Lire aussi : En visite à Lyon, Darmanin demande à Doucet "des preuves d'amour" envers la police

"On y travaille tous les jours"

Critiqué pour son action en matière de sécurité, Grégory Doucet est une nouvelle fois revenu sur cette question ce matin sur le plateau de BFM Lyon, assurant "On y travaille tous les jours, bien sûr que c’est une de nos priorités la sécurité et la tranquillité des Lyonnaises et des Lyonnais. Sinon je ne mettrais pas tous les matins ma police municipale sur la place Gabriel-Péri pour faire des patrouilles". À la question de nos confrères, curieux de savoir s’il lui arrive de se sentir en insécurité à Lyon, Grégory Doucet a simplement répondu, "non pas du tout. Je suis quelqu’un de très prudent quand je me déplace à vélo ou de manière générale".