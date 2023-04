En mars 2022 plus de 500 personnes avaient visité l’exposition « Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps » à la Sucrière. (Photo de JEFF PACHOUD / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION – TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

Ce jeudi 27 avril, le Musée d’art contemporain de Lyon propose une visite inédite de son exposition "Incarnations, le corps dans la collection du macLYON". Pour participer il faudra être entièrement nu.

Un an après avoir fait pénétrer plus de 500 naturistes dans les murs de la Sucrière à l’occasion de l’exposition "Hyperréalisme. Ceci n'est pas un corps" en mars 2022, la Fédération française naturiste (FFN) remet le couvert dans une institution culturelle de la Capitale des Gaules. Le 27 avril, de 18h30 à 20 heures, le Musée d’art contemporain de Lyon lui ouvrira ses portes le temps d’une soirée. "C’est le mac qui nous a contacté car ils ont un exposition qui pouvait bien répondre à notre philosophie. C’est à dire l’appréhension et le respect du corps", explique Frédéric Martin, le président de la fédération régionale.

Forte du succès de la première expérience à la Sucrière, où "plus d’un tiers des personnes n’avaient jamais fait de naturisme et parmi les naturistes une bonne moitié n’avaient jamais eu l’occasion de se mettre nue dans un musée pour visiter une exposition", la FFN a décidé de renouveler l’expérience. Sous réserve de se présenter dans le plus simple appareil, les visiteurs pourront cette fois découvrir une série d’expositions jouant sur la réalité du corps, sa perception et sa transformation.

"L’appréhension de l’exposition du corps"

Une série que Lyon Capitale a pu visiter il y a quelques semaines et que nous vous avions présenté dans un article intitulé le Corps à l’épreuve fin mars. Présentée au premier étage, Incarnation démontre comment des artistes se sont emparés de la question du corps à travers une multitude de pratiques, expérimentant la fonction de l’art en elle-même. Au deuxième étage, La peau est une fine enveloppe nous embarque dans un univers visuel et immersif créé par le duo d’artistes : Nathalie Djurberg et Hans Berg. Ici, on nous montre ce que l’on ne veut pas voir : la part sombre de l’humanité, ses vices, sa violence, la luxure, nos pulsions, notre cruauté à travers des installations et des vidéos. Enfin, au troisième étage, le film INTERFEARS que Jesper Just a réalisé pour le mac propose un voyage spatial à l’intérieur du corps nous donnant aussi la sensation que les cellules qui le constituent ne sont que pures émotions !

"C’est comme aller diner dans un restaurant les yeux bandés, c’est des expériences qu’il faut vivre pour découvrir autre chose" Frédéric Martin, président de la fédération régionale des naturistes

L’expérience proposée jeudi soir à tous, peu importe l’âge, "le seul frein c’est l’appréhension de l’exposition du corps" précise Frédéric Martin, vise aussi à montrer que "de plus en plus de gens veulent vivre un naturisme différent et pas seulement au bord des arbres du 15 mai au 15 septembre". Si en théorie le mac peut accueillir 1 200 personnes, Frédéric Martin reste mesurer sur la capacité a attirer autant de personnes jeudi soir. Pour inciter le public à venir se dénuder devant les œuvres du musée d’art contemporain il confie dans un sourire "c’est comme aller diner dans un restaurant les yeux bandés, c’est des expériences qu’il faut vivre pour découvrir autre chose".

De 18h30 à 20 heures au macLyon jeudi 27 avril. Prix d’entrée 11 euros, ouvert à tous, à condition d’être nu.