Le Lyon bière festival est de retour ce week-end

La Sucrière accueille la cinquième édition du Lyon bière festival le samedi 2 et dimanche 3 avril. Au programme : ventes, dégustations, conférences, animations et street-food.

Après deux ans d'absence en raison de la pandémie de Covid-19, le Lyon bière festival revient ! Le temps de ce premier week-end d'avril, les amateurs de bière vont pouvoir parcourir les allées de la Sucrière pour rencontrer des brasseurs de tous horizons. Cette cinquième édition reste organisée par le Petit bulletin, l'agence Tintamarre et le site de ventes Bieronomy.com

Le local en avant

Au total, une centaine de brasserie artisanales seront représentées, dont 20% de locales ou régionales. Et plus de la moitié des bières présentées seront françaises. "Le nombre de brasseries artisanales continue sa progression avec 2306 brasseries en activité sur notre territoire, vantent les organisateurs. Cette cinquième édition 2.0 sera l’occasion rêvée de confronter la tradition à l’innovation avec le retour en force de styles plus anciens et de méthodes de fermentation toujours plus proches de Dame Nature". Le ton est donné !

Des parrains de grande renommée

Pour incarner à la fois modernité et tradition, Jean Van Roy, arrière-petit-fils du fondateur de la brasserie Cantillon, et le chef étoilé de la Table du Clarance à Lille, Thibaut Gamba, sont les parrains du festival.

"Jean Van Roy est un défenseur incontesté d’un savoir-faire traditionnel et est une figure charismatique des plus respectées du petit monde brassicole. Sa présence sera l’occasion pour le grand public de découvrir l’univers des fermentations spontanées aux origines millénaires [...]. Ce sont ces mêmes méthodes remises au goût du jour qui font le jeu des nouvelles tendances [...] Son identité culinaire, Thibaut Gamba la définit ainsi : une cuisine moderne, généreuse et identitaire, souvent accompagnée de breuvages houblonnés". Ce dernier lancera également un tout nouveau concept de foodtruck (hot-dogs et glaces artisanales) à l'occasion du Lyon bière festival.

La question de l'environnement

Comme d'autres activités, la brasserie n'échappe pas aux problématiques environnementales. Très consommatrice d'eau, la fabrication de la bière se trouve au coeur des enjeux écologiques de demain. Aussi, le festival mettra en avant des acteurs "qui œuvrent en faveur des circuits-courts pour la sélection des matières premières, de l’utilisation d’énergies renouvelables dans le cycle de production et d’une gestion des déchets adaptée tout au long du processus de fabrication".

Dans cette optique, des conférences et débats feront le lien entre les sujets environnementaux et le monde de la bière artisanale. Cette année, le festival s'engage aussi à améliorer sa gestion des déchets ainsi que de l'eau. Quant aux foodtrucks participants, ils sont tous dans une démarche éco-responsable. En 2019, la dernière édition avait accueilli 11000 visiteurs.

Horaires d'ouverture : samedi de 12h à 23h, puis dimanche de 12h à 19h.

Billetterie : quelques places encore en prévente (7€/jour) ici ou directement sur place (8,50€/jour).