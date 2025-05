Ciné-concert pour enfant au théâtre Théo-Argence de Saint-Priest

Pour cette création, le trio Nouk’s a sélectionné cinq courts métrages d’animation, drôles et sensibles, allant du stop motion aux dessins animés en passant par le 2D numérique.

Sur scène, trois musiciennes réinventent la bande originale des films pour se fondre avec les émotions des personnages. En jonglant entre leurs instruments, leur voix et les bruitages, elles emmènent petits et grands à la découverte de l’inattendu et allient musique et humour dans d’espiègles intermèdes.

Le Bleu des arbres – Le 14 mai au théâtre Théo-Argence, Saint-Priest – À partir de 3 ans.