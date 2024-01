A l'approche de l'élection des représentants étudiants dans les Crous, l'UNEF Lyon s'inquiète de la montée de l'extrême-droite.

L'Union nationale des étudiants de France (UNEF) tire la sonnette d'alarme quant à la montée de l'extrême-droite sur les campus. Selon le syndicat, la Cocarde et l'UNI feraient des scores de plus en plus élevés au sein des conseils universitaires. Ainsi, la Cocarde a déposé une liste dans de nombreux Crous, dont celui de Lyon, en vue des élections qui auront lieu du 6 au 8 février. Il s'agit d'élire les sept représentants étudiants qui siègeront en conseil d'administration les deux années à venir.

Un danger pour l'intégration des étudiants étrangers

Selon l'UNEF, le dépôt d'une liste par la Cocarde présente un véritable risque de voir s'implanter des groupuscules identitaires violents à l'université. Les idées du syndicat seraient "fascistes, racistes, sexites, lgbt+phobes" et remettraient en question "l'intégration des étudiants étrangers". Par ailleurs, cette liste comporte les noms des membres de plusieurs organisations d'extrême-droite comme les Remparts, la Concorde et le Rassemblement national.

Les représentants de l'UNEF se disent prêts à "lutter contre ces organisations" et leurs idées "par tous les moyens". Pour rappel, le 11 novembre dernier, quatre étudiants sortant d'une conférence sur la Palestine avaient été agressés en passant à proximité de la Traboule. Ce bar, situé dans le vieux-Lyon, est le lieu de réunion de plusieurs groupuscules dits d'extrême-droite, dont les Remparts. De plus, le groupe identitaire est menacé de dissolution depuis plusieurs mois, sur demande de plusieurs élus dont le maire de Lyon Grégory Doucet.

