Dans un communiqué de presse, Thomas Rudigoz, député sortant du Rhône a annoncé que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, allait proposer au prochain conseil des ministres la dissolution du groupuscule d'extrême droite lyonnais, les Remparts.

Après avoir annoncé la semaine dernière la dissolution du GUD, Gérald Darmanin devrait prochainement s'attaquer aux Remparts, groupuscule d'extrême droite basé à Lyon. Selon Thomas Rudigoz, député sortant de la 1ère circonscription du Rhône, le ministre de l'Intérieur devrait proposer à Emmanuel Macron la dissolution du groupuscule lors du prochain conseil des ministres.

La Traboule, bar associatif affilié au groupuscule ainsi que l'Agogée, salle de sport attenante, seront également concernés par ces dissolutions. "C'est une étape supplémentaire dans la lutte contre l'extrême droite à Lyon après la dissolution de Génération Identitaire en 2021" estime Thomas Rudigoz dans son communiqué.

C'est justement sur les cendres de Génération Identitaire que le groupuscule Les Remparts a vu le jour à Lyon. "Cette dissolution souligne la très forte mobilisation du Gouvernement, et notamment du ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, Gérald Darmanin, contre l’extrême-droite, la haine et la violence dans nos quartiers" poursuit le député sortant du Rhône. "C’est l’aboutissement d’un long combat que nous menons avec les acteurs locaux politiques et associatifs, mais aussi des services de l’Etat, et surtout du ministre de l’Intérieur, que je remercie" conclut-il.

Une procédure de dissolution avait été engagée début mai contre les Remparts après plusieurs demandes du maire de Lyon, Grégory Doucet, de dissoudre ce groupuscule. Une procédure qui n'avait pas encore été validée en Conseil des ministres.