Des milliers de personnes étaient réunies ce dimanche soir pour dire non à l’extrême-droite à Lyon. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Environ 2500 personnes étaient rassemblées ce dimanche à Lyon à l'appel du collectif Droit des femmes 69 pour dire non à l'extrême droite et au Rassemblement national.

Un nouveau rassemblement pour dénoncer la montée de l'extrême droite a eu lieu ce dimanche à Lyon. A 15h, environ 2500 personnes selon la préfecture étaient rassemblées sur la place des Terreaux à l'appel d'organisations féministes comme le collectif Droit des femmes 69.

"Quand on voit ce qu'il se passe en Hongrie, en Pologne, en Italie, on sait que les couples homoparentaux sont touchés, que les femmes n'ont plus accès à l'IVG", a déclaré à l'AFP Charlène Servanton, du Collectif Droits des Femmes 69.

Des manifestations ont eu lieu un peu partout en France dimanche comme à Paris, à Toulouse ou encore à Strasbourg. Au niveau national, 33.800 personnes ont été recensées (Paris compris) dans 53 rassemblements, de source policière. Les organisateurs en ont compté trois fois plus.

Samedi dernier, les défilés contre l'extrême droite à l'appel des syndicats avaient réuni entre 250.000 (autorités) et 640.000 (CGT) personnes en France, dont 75.000 à 250.000 à Paris.