Le Grand Parc Miribel Jonage, le rendez-vous de cet été

Cet été, Le Grand Parc situé entre les canaux de Miribel et de Jonage propose un large panel d'activités sportives, de nature et de baignade à seulement quelques pas de Lyon.

Des activités baignade et nature

Au programme, une activité baignade avec le Lac des Eaux Bleues, un incontournable de l'été, quatre plages sont déjà ouvertes dont trois gratuites, aménagées et surveillées de 13h à 19h, celles du Morlet, du Fontanil et de la Baraka. La plage en sable d'Atol est quant à elle ouverte aux clients de la base de loisirs. La baignade est surveillée de 9 à 21 heures, du lundi au samedi, et de 9h à 20h le dimanche et les jours fériés. Les cours de "nage sirène" démarrent ce samedi 6 juillet, et d'autres animations seront également programmées tout au long de l'été.

Un espace renaturé et ouvert au public est également l'occasion de découvrir le site naturel du Cloizu, à la croisée des lacs de la Bletta, des Simondières, du Drapeau et des Eaux Bleues. Constitué de 13,5 hectares et aménagé en plusieurs parties, le sentier du Cloizu présente les animaux et végétaux qui se

trouvent sur cette zone, donne les gestes écocitoyens à respecter, tout en expliquant la démarche de renaturation, un parcours pédagogique fait le tour de ce nouveau site sur environ 1 kilomètre.

Des espaces de lecture et de sport

Depuis le 3 juillet et jusqu’au samedi 13, un salon de lecture a été installé sur la plage du Fontanil, au cœur du Grand Parc Miribel Jonage. Accessible de 14h à 19h, il offre la possibilité de se détendre à l'ombre des grands arbres. Cette année, la bibliothèque hors les murs suit une thématique d’actualité sur les sports et les jeux. Il sera également possible de donner un coup de pédale en empruntant le circuit VTT du "Tour du lac", entre le passage des deux lacs, le Gué de l'île Paul, le chemin des brèches au Nord du lac de la Forestière et le chemin d'accès aux Grands Brotteaux.

Accueillir des quartiers prioritaires et apprendre à respecter la nature

Le Grand Parc Miribel Jonage offre une variété d'activités de loisirs et d'animations gratuites destinées aux centres de loisirs des quartiers prioritaires de la métropole relevant de la politique de la ville. Au total, "ce sont près de 1 200 enfants de tous les centres de loisirs de la métropole qui sont attendus cet été", indique la Métropole de Lyon.

Un atelier d'apprentissage découverte du Grand Parc et de son milieu aquatique sera également proposé, avec pour but de créer "une prise de conscience sur la préservation de la ressource en eau, les crues du Rhône et la protection de la biodiversité locale", en parallèle d'un apprentissage de la nage pour quelques collégiens de Rillieux-la-Pape. L'objectif et de "sensibiliser ces collégiens aux risques de noyade", avec l’association "À l'eau MNS".

La desserte estivale

Une desserte estivale est également ouverte tous les jours jusqu'au 1er septembre, plusieurs lignes seront ouvertes tout l'été :

La ligne express N84 depuis Rillieux les Alagniers offre la possibilité de rejoindre le parc en 15 minutes.

La ligne N80 avec une liaison directe depuis Vaulx-en-Velin la Soie en 20 minutes.

La ligne N83 assure une desserte fine depuis Vaulx-en-Velin la Soie toutes les 20 à 25 minutes.

La N82 au départ de Gare de Vaise assure une connexion directe au Grand Parc en 25 minutes.

La N81 au départ de Gare de Vénissieux permet de rejoindre le Grand Parc en 40 minutes tout en desservant le Parc de Parilly.

