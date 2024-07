Lyon : 500 tickets "Famille" offerts pour découvrir le Grand Parc de Miribel-Jonage

Les navettes estivales du réseau TCL vers le Grand Parc ont repris du service, et avec elles l'opération "Tous en bus au Grand Parc !". Cette année, 500 tickets "Famille" sont offerts.

Depuis ce samedi 29 juin, les navettes estivales du réseau TCL vers le Grand Parc ont repris du service, l’opération "Tous en bus au Grand Parc!" également. Cette année, le Symalim et SYTRAL Mobilités offrent 500 tickets "Famille", valables en accès illimité à la journée pour cinq personnes, utilisables durant toute la saison estivale 2024.

"Montrer qu'une alternative à la voiture est possible"

Dans un communiqué, le Symalim se félicite de ce dispositif, qui "montre qu’une alternative à la voiture est possible et facile". Catherine Creuze, présidente de l'entreprise, ajoute que "cela va dans le sens de ce que nous souhaitons pour le Grand Parc : un parc accessible à tous mais où l’écocitoyenneté et la protection de la nature est une condition préalable".

De son côte, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, assure que être "très heureux de permettre cette année encore à 500 familles d’accéder gratuitement au Grand Parc". Il ajoute que cette "desserte exceptionnelle" permet à tous de "découvrir plus de 100 lieux de fraîcheur et de loisirs accessibles en transports en commun". Sytral Mobilités et le Grand Parc affirment également que ce dispositif permet au Grand Parc de "promouvoir ses valeurs et vocations-socles : protection de l’eau et de la nature, mais aussi l’accueil de tous les publics, issus de tous les quartiers de l’agglomération qui trouvent au Grand Parc Miribel-Jonage un lieu de "vacances".

Cinq lignes de bus à fréquences renforcées

Au total, ce sont cinq lignes de bus TCL qui arrivent au Grand Parc sur la période estivale, avec des fréquences renforcées jusqu’au 1er septembre :

La N80 est une navette "Expresse" entre Vaulx-en-Velin-La Soie et le Grand Parc. Elle permet de relier ces deux pôles d’attractivité en 15 minutes avec une fréquence importante : toutes les 15 minutes en heure de pointe

La N81 relie Vénissieux au parc, en passant par Bron-Mermoz

La N82 vient en direct de gare de Vaise

La ligne historique 83, devenue N83 en saison, est maintenue sur son itinéraire normal.

La N84 qui fait la liaison entre Rillieux-Les Alagniers et Grand Parc-Les Sablettes en 15 minutes

Pour le côté Côtière de l'Ain, Sytral Mobilités et le Grand Parc indiquent que "la communauté de communes Miribel et Plateau a aussi mis en place une navette saisonnière, de son réseau Colibri, desservant le Grand Parc depuis 2017, qui circulera du samedi 6 juillet au dimanche 01 septembre 2024".

Le Ticket Famille permet à un groupe (jusqu’à 5 personnes dont minimum 1 adulte) de se déplacer sur une journée avec un seul ticket (prix de vente : 6,70€). L’opération est limitée à un Ticket Famille par foyer, et réservée aux 500 premières demandes. Les tickets seront envoyés par voie postale.

Les inscriptions se feront en ligne via le site du Grand Parc : https://www.grand-parc.fr/pratique/tickets-offerts-tcl-famille-tous-en-bus-au-grand-parc