Dans la métropole de Lyon, cet été, ce sera le cirque

Été en scènes revient pour une seconde édition du 5 au 18 juillet, autour des arts de la danse et du cirque.

Pour alléger les esprits, en cette période électorale indedite, les communes de Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape et Sathonay-Camp organisent la seconde édition d'Été en scènes. Ce projet culturel prévoit des animations et des spectacles gratuits en plein air, autour de la danse et du cirque, du 5 au 18 juillet.

La compagnie Käfig ouvre le bal

Le 5 juillet, dès 18h, Caluire-et-Cuire donne rendez-vous au grand public pour une soirée centrée sur le thème de la danse. Au programme : spectacle de hip-hop, ateliers de danse participatifs et des animations organisées par les compagnies Käfig, CCN et Ruée des arts. Sur place, une buvette est prévue ainsi qu'un goûter offert aux 100 premiers enfants.

Dès 18h, Place Gutenberg, Montessuy Plus d'informations ici.

Slackline à Sathonay-Camp

Le 12 juillet, l'évènement se déplacera à Sathonay-Camp. De multiples activités sont organisées dès 16h : sculpture de ballons, maquillage, trapèze, slackline, bulles de savon, ateliers par l'École de cirque "En piste avec Romano" et la Compagnie Impromptus Circus... Des circassiens professionnels défileront en échasses et en rosalie, puis la fanfare Les Binioufous jouera sur le lieu de l'évènement. Sont aussi planifiés des spectacles comme "Quel cirque !" par la Compagnie caluirarde Bistanclac à 20h. Enfin, un food truck proposera une offre salée et sucrée aux côtés d'une buvette.

De 16h à 20h au Mail paysager et à l'arboretum Plus d'informations ici.

Devenir un architecte en herbe à Rillieux-la-Pape

Le 18 juillet, l'Été en scènes prévoit un dernier temps fort sur le thème "Ça construit à Rillieux" à Rillieux-la-Pape. À partir de 15h, des animations auront lieu en lien avec la thématique : jeux de construction, ateliers d'architecte, construction de nichoirs à oiseaux. La fin d'après-midi sera animée par deux spectacles de cirque. Un premier à 17h par la compagnie Les cieux galvanisés, suivi du spectacle "Sous l'chantier la plage" par la compagnie En corps en l'air.