Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 5 au 7 juillet

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire pour ce week-end des 5, 6 et 7 juin 2024.

Pique-nique, foot et festivals, voici quelques idées de sorties à Lyon pour ce premier week-end de juillet.

Les quarts de finale de l'Euro s'invitent à La Commune

L'heure des quarts de finale de l'Euro 2024 a sonné ! La Commune diffusera le match France-Portugal à partir de 21 heures ce vendredi soir. Le célèbre établissement du 7e arrondissement de Lyon mettra ainsi à disposition ses quatre bars, cinq écrans et huit échoppes. Le visionnage commence à 21 heures et l'entrée est libre. Sortez vos drapeaux et vos maillots pour supporter les Bleus dans une ambiance conviviale. Plus d'informations sur la page de l'évènement.

Un Pique Nique au parc Blandan, ça vous dit ?

L'association de soutien aux familles monoparentales Mono Parenthèse organise un grand pique-nique samedi 6 juillet. Un événement convivial en plein-air pour faire connaissance avec l’association et ses bénévoles et pour rencontrer d’autres familles. Chacun est donc invité à apporter à boire ou à manger pour un moment de partage. Les jeux sont également bienvenus. Le rendez-vous est donné à 11 h 30 au parc Blandan. Inscriptions par mail à monoparenthese@gmail.com.

Puces hors les murs

La 10e édition des Puces hors les murs a lieu ce samedi 6 juillet dans le quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne. Organisé en partenariat avec Les Puces du canal, l'évènement accueillera une cinquantaine d'exposants. Objets rares, vintages et insolites seront au rendez-vous. Que vous cherchiez du mobilier, de la déco, des livres, jouets, vêtements vintages ou objets de collection, tout y passe. Rendez-vous de 9 à 19 heures sur l'avenue Henri Barbusse.

Festival des Baguettes Magiques

Le festival des Baguettes Magiques revient du 3 au 11 juillet 2024 au Nouvel Institut Franco-Chinois. Si Lyon, capitale de la gastronomie, est réputée pour sa culture gastronomique, le festival prouve que la cuisine chinoise n’a rien à lui envier. Et cette année, le festival se concentre sur la province côtière de Jiangsu pour mettre ses traditions à l'honneur. De nombreux stands de street food chinoise se sont donc installés à l'institut pour le week-end. L'entrée est libre et gratuite mais certaines activités se font sur réservation. Plus d'informations sur le site de l'évènement.

Lire aussi : A Lyon, le festival de la cuisine chinoise met les petits plats dans les grands

Festival Dialogues en humanité à la Tête d'Or

Comment retisser des relations humaines face à la montée de la violence et la déshumanisation ? Dans un contexte de guerres et de tensions, telle est la préoccupation du festival Dialogues en Humanités, qui a lieu cette année du 5 au 7 juillet. Organisée au parc de la Tête d'Or, cette rencontre vise ainsi à échanger, débattre et se questionner pour une meilleure humanité. Tous sont invités à participer, gratuitement et sans inscription, de 10 à 22 heures.

Lire aussi : Lyon : Un festival gratuit du 5 au 7 juillet au Parc de la tête d'Or