"Le génocide continue", alerte le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien

Le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à un rassemblement ce samedi dès 15 heures, place de la République à Lyon.

“Non seulement les bombardements sont quotidiens, mais ils frappent des populations déplacées et dénuées de tout”, dénonce le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien, tandis que la famine progresse en Palestine.

Le collectif appelle à un rassemblement à 15 heures place de la République à Lyon pour demander un "cessez-le-feu total et permanent". Vendredi 19 juillet, La Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction des Nations unies, a estimé que l’occupation par l’Etat hébreu des territoires palestiniens depuis 1967 était " illégale". L’instance onusienne ajoute que cette occupation doit cesser "le plus rapidement possible".